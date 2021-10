Nemočen konj Max se je po čudežu postavil na noge

"Maxi je vstal. Sam. Potem se je odpravil na sprehod. Sam. Počasi, od konja do konja, se z vsakim nekaj pogovoril in nato zelo počasi odkorakal v svoj boks, " so zapisali na Facebook strani Društva za zaščito konj. Da je izmučena žival vstala, je potrebovala več ur, in za konja je to predstavljajo velik napor. V telefonskem pogovoru so nam v društvu povedali, da ne vedo točno, kaj bo s konjem, zdaj, ko se je postavil na noge. " Ne vemo, ali se je dvignil kot Fenix iz pepela ali kot Fenix pred pepelom". Ne upajo si trditi, da si bo konj zdaj opomogel.

14-letnega konja so k njim pripeljali v petek. Lastnik močno zanemarjenega konja jim je povedal, da je konj last preminulega očeta in da z njim nimajo kam, zato so ga v Društvu sprejeli. Zgodba se je izkazala za izmišljeno, lastnik je konja več let zanemarjal, priznal je, da mu deset let ni brusil zob, čeprav bi mu jih moral na vsakih štiri do šest tednov. 14-letna žival je imela zanemarjena tudi kopita in ob sprejemu v Društvo bila vidno shirana in izmučena. Konj je bil v očeh lastnika zgolj "športni rekvizit, ki je klavrno končal svojo kariero", menijo v Društvu za zaščito konj.

Čez vikend je konja večkrat obiskal veterinar in mu predpisal protibolečinsko in podporno terapijo. Zanemarjanje je po besedah članov društva trajalo mesece ali leta. Primer obravnava tudi pristojna inšpekcija, lastnika naj bi po zapisih društva inšpekcija obravnavala že prej, informacije še preverjamo.