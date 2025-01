Nemška policija preiskuje prelete dronov nad vojaškimi objekti

Policija je sporočila, da je opravila "obsežne preiskave" incidentov, v katerih so sodelovali tudi helikopterji, "saj ni mogoče izključiti, da so vojaški objekti in obrambna podjetja cilj vohunjenja v okviru ruske agresije v Ukrajini".

Na varovanem vojaškem območju v Manchingu, kjer je vojaško letališče in kjer letalsko podjetje Airbus razvija letalo eurofighter, so očividci več brezpilotnih letal opazili tudi 16. in 18. decembra ter v zgodnjih urah božičnega dne. Nad vojaško letalsko bazo v Neuburgu na Donavi pa so 19. decembra opazili tri brezpilotna letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kraja, ki se nahajata južno od Ingolstadt, sta oddaljena približno 20 kilometrov. Po navedbah policije so v zadnjem incidentu zaznali "do deset dronov".

Preiskavo so začeli v bavarskem deželnem kriminalističnem uradu pod vodstvom münchenskega generalnega državnega tožilstva in bavarskega osrednjega urada za boj proti ekstremizmu in terorizmu.

Kdo je odgovoren za pilotiranje brezpilotnih letal, policija še ni ugotovila. Zato so javnost pozvali, naj posreduje vse morebitne pomembne informacije glede "sumljivih oseb ali vozil" v bližini obeh krajev.