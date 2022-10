Nemška režiserka v zahvalo ob prejemu nagrade prebrala slovensko pesem

Te dni se končuje filmski festival Poklon viziji, ki ima svoje korenine v Novi Gorici, a združuje kar sedem mest v dveh državah. Festival ima med drugim namen s filmom podirati meje med ljudmi. In letos so se poklonili filmarki, ki je to storila tako, da si je upala navadnim ljudem pogledati v dušo. Gre za nemško režiserko in pedagoginjo, ki je s svojimi filmi prikazovala življenja ljudi, predvsem žensk v Vzhodni Nemčiji. In predvsem govorila o ljudeh, ki so imeli pogum sanjati o prihodnosti.