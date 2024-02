Nemška vas se je pogrezala v samoto, zdaj imajo recept proti osamljenosti

Druženje ob rezanju čebule, korenja in sladkega krompirja. Tudi to je eden od receptov proti osamljenosti, ki ga v skupni vaški kuhinji pripravljajo prebivalci majhne vasice na severu Nemčije. In kot zagotavljajo učinkuje. Vas, ki ni imela ne trgovine, ne gostilne, se je pogrezala v samoto, ljudje pa v osamljenost. Do pred letom dni, ko je mladi socialni delavec zadeve vzel v svoje roke in vaščane, stare in mlade, zvabil iz samotnega vsakdana v druženje ob različnih dejavnostih.