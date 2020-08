Nemška veleposlanika v Sloveniji: Spoznala sva, da obstajajo kotički, ki jih nisva še nikoli videla

Nemška diplomata in zakonca Kauther in Adrian Pollmann pravita, da jima sodelavci na zunanjem ministrstvu službovanje v Sloveniji zavidajo. Funkcijo bosta opravljala izmenjaje, kar je edinstven primer v diplomaciji in prvi v nemški diplomatski službi. V Ljubljano sta s tremi otoki prispela v začetku avgusta in od takrat nista izpustila niti ene priložnosti, da bi bolje spoznala našo državo. Kakšne so bile njune dosedanje izkušnje in kakšna so pričakovanja?