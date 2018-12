Nemška zavetišča pred božičem prepovedala posvojitve. Kako je pri nas?

Pes je za celo življenje, ne samo za božič. To je prepoznavni slogan britanskega združenja za zaščito psov Dogs Trust, ki vsako leto zaokroži po medijih z namenom osveščanja ljudi, da hišni ljubljenčki niso primerni za božično darilo. Kljub temu v številnih zavetiščih v decembru zaznavajo porast posvojitev, s čimer seveda ne bi bilo nič narobe, če ne bi teh istih živali v mnogih primerih januarja oziroma ko je praznikov konec, vrnili v zavetišča ali še huje – jih odvrgli v okolico.

Berlinsko zavetišče, ki je največje v Evropi, je v teh dneh izdalo obvestilo, da so do novega leta povsem ukinili možnost posvojitve živali. "Družine in posamezniki lahko še vedno pridejo k nam na ogled, vendar pa bodo žival v posvojitev lahko dobili šele januarja, do takrat pa imajo čas za razmislek, ali so zanjo res pripravljeni skrbeti celo življenje in ne samo v času božiča in novega leta," je pojasnila predstavnica berlinskega zavetišča Claudia Hämmerling.

Za podobno potezo so se odločili tudi v Bremnu, kjer skrbijo za okoli 500 zapuščenih živali. "Po 18. decembru in do novega leta posvojitev iz našega zavetišča ni mogoča," so zapisali v obvestilu za javnost. Temu zgledu so sledili še v Hanovru in številnih drugih nemških mestih.

Več posvojitev pred prazniki tudi v Sloveniji

Kako pa je s tem v Sloveniji? Statistika zadnjih let kaže, da je oddaja psov bolj ali manj konstantna skozi vse leto, se pa v prihajajočih praznikih nekoliko poveča, ocenjuje Marko Oman iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana: "Nekaj k temu gotovo prispeva želja po obdarovanju. Precej posvojiteljev je takšnih, ki obdarujejo sami sebe. Ne gre pa zanemariti, da so v tem času ljudje več doma in imajo čas, da se lahko ves dan ukvarjajo z novo živaljo." Najmanj posvojitev psov je v jesenskem času:"Takrat jih je namreč potrebno voditi na sprehod in veliko bodočih skrbnikov verjetno ne mika najbolj, da bi ravno v tem delu leta pričeli s sprehodi ob vsakem vremenu in v temi."