ZDF: Orbanovi oligarhi in Janša si poskušajo podrediti medije

Napovedi o zmanjšanju financiranja skrbijo številne urednike in ostale zaposlene v novinarstvu, poroča ZDF. "Mislim, da bo javnost izgubila dobro vsebino. To lahko oslabi slovenski medijski prostor in ga privede do drastičnih turbulenc," je dejal Mirko Štular, odgovorni urednik Vala 202.