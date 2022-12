Nemške oblasti zasegle slavnega nanduja Nanija, ptiča Francija Cetina

"Ob zaključku snemanja nemške televizije PRO 7 za svetovno znani program Galileo so mi nemške lokalne oblasti protipravno odvzele mojega ljubega, lepega Nanija," je v sredo na spletu sporočil Janez Cetin . Z nandujem sta se v Nemčiji nahajala prav zaradi snemanja televizijske oddaje Galileo. Kot je še dodal, so mu nemške oblasti dale obrazec v nemščini, ne da bi navedle zakonska določila ali da bi ga vprašale, ali se s postopkom strinja.

Na spletu je delil tudi fotografijo prevoza, s katerim so želele oblasti prepeljati Nanija. Ta je bil po njegovi oceni veliko premajhen za veliko ptico, zato se je z oblastmi sprl, kot je dejal, pa je z njim potegnila tudi množica, ki se je zbrala okoli njih. "Policija in inšpekcija sta z mano sklenila kompromis, da Nanija sam odpeljem v 'strokovno' oskrbo, kjer bo imel družbo ostalih nojevcev in veliko prostora za gibanje," je dejal, a dodal tudi, da ob prihodu na kraj ni naletel na obljubljeno.

Kot so nam potrdili na ministrstvu za zunanje zadeve, so z dogodkom seznanjeni. "Gospodu Janezu Cetinu smo svetovali, da se za pomoč obrne na Generalni konzulat Slovenije v Münchnu, ki je že v stiku z gospodom in mu pomaga pri vrnitvi ptiča v Slovenijo," so dodali.

Kot je sporočil Slovenec, pa so mu pomoč obljubili tudi na nemški televiziji PRO 7, ki je z njim in njegovim Nanijem snemala oddajo. "Nani se je k vsakemu stisnil in slikal brez razlik in marsikomu polepšal dan in pomagal po svojih najboljših močeh," je še zapisal ter ljudi prosil za pomoč.