Nemški kanclerki Angeli Merkel najvišje slovensko odlikovanje

Kanclerka Merkel bo slovensko najvišje odlikovanje prejela za osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo ter verodostojno evropsko voditeljstvo. Merklova se bo sicer na Brdu pri Kranju udeležila neformalne delovne večerje pred sredinim vrhom EU in Zahodnega Balkana. Angela Merkel po 16 letih vodenja nemške vlade zaključuje svoj mandat zvezne kanclerke in se umika iz aktivne politike. V njenem obdobju sta Slovenija in Nemčija razvili odlične in prijateljske odnose na številnih področjih skupnega interesa.