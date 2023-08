Nemški konvoj pomoči s sirenami in slovenskimi zastavami zapustil Koroško

Nemčija je po uničujočih poplavah preko mehanizma EU na področju civilne zaščite poslala na pomoč pripadnike svoje civilne zaščite z dvema bagroma in 16 dodatnimi vozili, dva montažna mostova z ekipama za postavitev ter dva helikopterja CH-53 s posadkama.

Veliko večino dela so opravili Koroškem, in sicer v Črni na Koroškem, v Mežici in na Prevaljah. Nemška enota inženirjev je z delom zaključila v petek, po leškem je postavila nov montažni most še pri bencinski črpalki. "Prevaljčani so nas podpirali z zahvalami, pozdravi in dobrodošlicami, s prigrizki in pijačo," je v petek ob koncu del povedal Florian Wigger iz THW Freising.