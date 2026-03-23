Nemški mladi nogometaši obiskali otroke v URI Soča

Mladi nemški nogometaši so v URI Soča na srečanju z otroki odgovarjali na njihova vprašanja, med drugim o tem, kakšno je življenje profesionalnega nogometaša, kolikokrat na dan trenirajo in kako se prehranjujejo.
V nadaljevanju so organizirali tudi simbolično nogometno tekmo, so sporočili z nemškega veleposlaništva v Ljubljani.
Nemška nogometna reprezentanca do 17 let bo v naslednjih dneh v Sloveniji odigrala kvalifikacijske tekme za EP proti slovenski ekipi in ekipama Francije ter Severne Makedonije.
