Nemški mladi nogometaši obiskali otroke v URI Soča

Mladi nemški nogometaši so v URI Soča na srečanju z otroki odgovarjali na njihova vprašanja, med drugim o tem, kakšno je življenje profesionalnega nogometaša, kolikokrat na dan trenirajo in kako se prehranjujejo.

V nadaljevanju so organizirali tudi simbolično nogometno tekmo, so sporočili z nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Nemška nogometna reprezentanca do 17 let bo v naslednjih dneh v Sloveniji odigrala kvalifikacijske tekme za EP proti slovenski ekipi in ekipama Francije ter Severne Makedonije.