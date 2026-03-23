Slovenija

Nemški mladi nogometaši obiskali otroke v URI Soča

Ljubljana, 23. 03. 2026 21.11

M.S.
Nemška nogometna ekipa v rehabilaticijskem centru Soča

Nemška nogometna reprezentanca do 17 let, ki bo v prihodnjih dneh v Sloveniji odigrala kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo, je obiskala rehabilitacijski center URI Soča. Srečali so se z mladimi, starimi od pet do 15 let, ki se tam zdravijo.

Mladi nemški nogometaši so v URI Soča na srečanju z otroki odgovarjali na njihova vprašanja, med drugim o tem, kakšno je življenje profesionalnega nogometaša, kolikokrat na dan trenirajo in kako se prehranjujejo.

V nadaljevanju so organizirali tudi simbolično nogometno tekmo, so sporočili z nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Nemška nogometna reprezentanca do 17 let bo v naslednjih dneh v Sloveniji odigrala kvalifikacijske tekme za EP proti slovenski ekipi in ekipama Francije ter Severne Makedonije.

uri soča nemčija nogometna reprezentanca

