Nemški veleposlaniški par Pahorju predal poverilni pismi

Novoimenovana izredna in pooblaščena veleposlanika Zvezne republike Nemčije Andrian Pollmann in Natalie Kauther sta predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predala poverilni pismi. Za njima so to storili še novoimenovani veleposlaniki Ljudske demokratične republike Alžirije, Sultanata Oman ter Dominikanske republike.

Natalie Kautherin Adrian Pollmann sta zakonca, ki si bosta v Ljubljani delila veleposlaniško službo. Gre za edinstven primer. Na položaju se bosta izmenjevala vsakih osem mesecev. S tem sicer že imata vsaj delne izkušnje, saj sta si v preteklosti že delila položaj namestnika veleposlanika v Sarajevu. Za delitev odgovornosti sta starša treh otrok zaprosila nemškega zunanjega ministra Haika Maasa, z obrazložitvijo, da želita uravnotežiti poklicno in družinsko delo. V primeru bolezni enega izmed veleposlanikov, ju bo nadomestil namestnik in ne partner. Prvi sekretar nemškega veleposlaništva v Ljubljani Jens Wagner je povedal, da je to "nov trend, saj nemško zunanje ministrstvo želi biti družini prijazno, delo veleposlanika pa je zelo naporno".Dodal je še, da ministrstvo vedno poskuša pare pošiljati na skupne misije. Sicer pa ne gre za primer prvega zakonskega para na veleposlaniških mestih. Švica je leta 2009 zakonca veleposlanika poslala na Tajsko, Francija pa leta 2015 na Hrvaško.