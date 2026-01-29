Ugotovitve Vontine komisije so se spremenile v politični spopad

"Lahko rečem, da je to samo nov pokazatelj tega, kaj se zgodi, ko država postane bankomat SDS d.o.o. Jaz sem prepričan, da smo Slovenci zavezani temu, da nismo SDS d.o.o.," pravi poslanec Svobode Lenart Žavbi .

O 131.000 evrov vrednih poslih Žana Janše v mandatu prejšnje vlade in očitkih parlamentarne preiskovalke o prelivanju javnega denarja v družinski krog tedaj najmočnejšega politika v državi, Janez Janša tako: " Toliko, kot moj sin kot računalničar s trdim delom zasluži v enem letu, sin Zorana Jankovića v osebnem stečaju zapravi v enem dnevu. "

Znova smo kontaktirali tudi Žana Janšo, sina predsednika SDS, vendar zadeve tudi danes ni želel komentirati.

V odgovor nam je poslal le dve povezavi. Prvo na arhivsko izjavo predhodnice Tamare Vonta o namenu dotične parlamentarne preiskovalne komisije: "To, ki sem jo vodila sama, je bila namenjena temu, da se pač na nek način obračuna s političnim nasprotnikom, stranko SDS," je dejala Mojca Pašek, takrat nepovezana poslanka. Pri tem pa izpustil drugi del njene trditve, ki jo je izrekla v naši večerni oddaji. "Vas to takrat ni motilo," je vprašal voditelj Uroš Slak. "Ne, še vedno me ne moti. Zaradi tega, ker se mi je zdela ta preiskava in se mi še vedno zdi utemeljena," je odgovorila.

Pojasnil, s čim konkretno je zaslužil 131 tisoč evrov Žan Janša ni podal. Je pa dodal objavo novinarja Petra Jančiča, češ, da gre za komedijo in preiskavo 100.000 evrov za zasebnega podjetnika v letu in pol, plačanih iz zasebnih podjetij. Ob tem pa, da ima soprog preiskovalke Vonte iz Svobode Roberta Goloba, ki je potegnil milijone od države za Star Solar, na svojem podjetju takšne državne prihodke, ki da so nenavadno poskočili v pravem času. S priponko zaslužkov Okulistike Meh, ki je sicer že od leta 2005 lokalni koncesionar in veliko večino državnega denarja prejme od zdravstvene blagajne.

Večina drugih političnih strank se je komentarja glede vmesnega poročila Vontine komisije vzdržala. Oglasili so se le v koalicijski Levici, kjer delijo očitke na račun SDS. "Ne samo, da so se krepili mediji, ki so zelo ozko profilirani, ozko usmerjeni določeni publiki stranke SDS, ampak gre tukaj tudi za uporabo medijev za obvozno financiranje nekih drugih, za neke druge namene," pravi Marko Rusjan, državni sekretar na ministrstvu za kulturo iz vrst Levice.

Da gre za ravno obraten politični obračun pa vztraja ustanovitelj in prvi obraz Nova24TV, ki se je zaradi domnevno povečanih prihodkov v času zadnje Janševe vlade prav tako znašel pod probnogledom Vontine komisije."Vsi zneski v zvezi z mojimi prihodki so laž. Tamara Vonta je lagala že na preiskovalni komisiji, ker takrat je trdila, da so moji prihodki 10 tisoč evrov na mesec. Sicer pa tudi, če bi bili, ni nič narobe. Mi smo delniška družba. Jaz moje prihodke predstavlja delničarjem," pravi Boris Tomašič, direktor Nova24TV:

Na komisiji medtem odgovarjajo, da nikakor ne preiskujejo poslovanja posameznikov, ampak sledijo toku javnega denarja.