Slovenija

Ugotovitve Vontine komisije so se spremenile v politični spopad

Ljubljana, 29. 01. 2026 19.46 pred 31 minutami 3 min branja 24

Avtor:
Anže Božič
Žan Janša

Janez Janša se je odzval na ugotovitve parlamentarne komisije, ki jo vodi Tamara Vonta, o povečanih izplačilih sinu Žanu Janši v času njegove prejšnje vlade, posredno pa je zadevo komentiral tudi njegov sin. Kako pojasnjujeta nenaden dvig zanimanja za računalniške storitve Žana Janše, ki je v dveh letih prejel 131.000 evrov? In kako so se ugotovitve komisije hitro spremenile v politični spopad med SDS in Gibanjem Svoboda?

O 131.000 evrov vrednih poslih Žana Janše v mandatu prejšnje vlade in očitkih parlamentarne preiskovalke o prelivanju javnega denarja v družinski krog tedaj najmočnejšega politika v državi, Janez Janša tako: "Toliko, kot moj sin kot računalničar s trdim delom zasluži v enem letu, sin Zorana Jankovića v osebnem stečaju zapravi v enem dnevu."

"Lahko rečem, da je to samo nov pokazatelj tega, kaj se zgodi, ko država postane bankomat SDS d.o.o. Jaz sem prepričan, da smo Slovenci zavezani temu, da nismo SDS d.o.o.," pravi poslanec Svobode Lenart Žavbi.

Preberi še Preiskovalna komisija o financiranju medijev SDS: več kot 131.000 evrov Žanu Janši

Znova smo kontaktirali tudi Žana Janšo, sina predsednika SDS, vendar zadeve tudi danes ni želel komentirati.

V odgovor nam je poslal le dve povezavi. Prvo na arhivsko izjavo predhodnice Tamare Vonta o namenu dotične parlamentarne preiskovalne komisije: "To, ki sem jo vodila sama, je bila namenjena temu, da se pač na nek način obračuna s političnim nasprotnikom, stranko SDS," je dejala Mojca Pašek, takrat nepovezana poslanka. Pri tem pa izpustil drugi del njene trditve, ki jo je izrekla v naši večerni oddaji. "Vas to takrat ni motilo," je vprašal voditelj Uroš Slak. "Ne, še vedno me ne moti. Zaradi tega, ker se mi je zdela ta preiskava in se mi še vedno zdi utemeljena," je odgovorila.

Pojasnil, s čim konkretno je zaslužil 131 tisoč evrov Žan Janša ni podal. Je pa dodal objavo novinarja Petra Jančiča, češ, da gre za komedijo in preiskavo 100.000 evrov za zasebnega podjetnika v letu in pol, plačanih iz zasebnih podjetij. Ob tem pa, da ima soprog preiskovalke Vonte iz Svobode Roberta Goloba, ki je potegnil milijone od države za Star Solar, na svojem podjetju takšne državne prihodke, ki da so nenavadno poskočili v pravem času. S priponko zaslužkov Okulistike Meh, ki je sicer že od leta 2005 lokalni koncesionar in veliko večino državnega denarja prejme od zdravstvene blagajne.

Večina drugih političnih strank se je komentarja glede vmesnega poročila Vontine komisije vzdržala. Oglasili so se le v koalicijski Levici, kjer delijo očitke na račun SDS. "Ne samo, da so se krepili mediji, ki so zelo ozko profilirani, ozko usmerjeni določeni publiki stranke SDS, ampak gre tukaj tudi za uporabo medijev za obvozno financiranje nekih drugih, za neke druge namene," pravi Marko Rusjan, državni sekretar na ministrstvu za kulturo iz vrst Levice. 

Da gre za ravno obraten politični obračun pa vztraja ustanovitelj in prvi obraz Nova24TV, ki se je zaradi domnevno povečanih prihodkov v času zadnje Janševe vlade prav tako znašel pod probnogledom Vontine komisije."Vsi zneski v zvezi z mojimi prihodki so laž. Tamara Vonta je lagala že na preiskovalni komisiji, ker takrat je trdila, da so moji prihodki 10 tisoč evrov na mesec. Sicer pa tudi, če bi bili, ni nič narobe. Mi smo delniška družba. Jaz moje prihodke predstavlja delničarjem," pravi Boris Tomašič, direktor Nova24TV:

Na komisiji medtem odgovarjajo, da nikakor ne preiskujejo poslovanja posameznikov, ampak sledijo  toku javnega denarja.

preiskovalna komisija financiranje medijev SDS Žan Janša

Batagelj po Pečečnikovi pohvali dela vlade: To je pljunek v obraz gospodarstvenikom

Starši pred dilemo: prenos ali uničenje vzorcev tkiv za več kot 500 evrov

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
luckyss.1
29. 01. 2026 20.18
nEKAJ RES GNILEGA JE V TEJ sVOBODI.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
29. 01. 2026 20.17
Saj če bi samo jurja pokasiral za usluge bi ga isto po zobeh vlačili...
Odgovori
0 0
Nidani
29. 01. 2026 20.16
SDS d.o.o., Dob
Odgovori
0 0
natas999
29. 01. 2026 20.15
uršula naj najprej pri sebi spuca
Odgovori
0 0
JApajaDAja
29. 01. 2026 20.11
koliko je "država",torej mi davkoplačevalci plačala kaplarjevega sina?
Odgovori
0 0
Jožajoža
29. 01. 2026 20.11
Ja,kdaj je še kriminalec priznal krivdo.kriminalec,ki je polovico svojega źivljenja preživel po sodiščih pa res ne more biti kriv.
Odgovori
-1
1 2
Dvigalo
29. 01. 2026 20.11
A je kdo povprašal kako je kaj s hopla konoplja v Grosuplju?
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
29. 01. 2026 20.05
Vonta je sebe v koleno ustrelila in sedaj bo njen dec pred preiskavo.
Odgovori
+3
4 1
Delavec_Slo
29. 01. 2026 20.10
Njo tud zapret nesposobno nesposobnico!!!
Odgovori
+0
1 1
Srebrnl breg
29. 01. 2026 20.03
Sam Žavbija več ne bom volil ima premalo brkov.
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
29. 01. 2026 20.02
Jufka bleji
Odgovori
+1
4 3
zmerni pesimist
29. 01. 2026 20.01
Smo pa bankomat jankovićev
Odgovori
+3
5 2
Jožajoža
29. 01. 2026 20.01
Zplanit jim premoženje,doźivljensko prepovedati delovati v politiki,nagnat jih od javnih financ in seveda,zapret jih doživljensko.
Odgovori
+0
7 7
iskriv
29. 01. 2026 20.01
Noben kriminalec ne prizna krivde ! Napad pa je taktično najboljša obramba , to Janša zagotovo dobro ve in to zna .
Odgovori
+4
7 3
biggbrader
29. 01. 2026 20.01
Ha, ha,....ko dec od Vonte pokasira 2,1 Mio € od Države, Žan pa za 130 jurčkov gara celo leto.
Odgovori
-1
4 5
Gutenberg
29. 01. 2026 20.00
130k v dveh letih ... to je moj promet v letu in pol. Samo rdečim, ki samo službo vlečejo, se to zdi veliko.
Odgovori
+3
5 2
Misika1967
29. 01. 2026 20.00
Ko ga dobijo z prsti v marmeladi takoj z marmeladnim prstom pokaze na drugega. Kje so pojasnila jansa ???? Se za brata Rajkota jih nisi dal. Izmotavanje in kazanje na druge so dokaz da je vse res.
Odgovori
+3
5 2
hom
29. 01. 2026 20.01
vsi so isti
Odgovori
+3
4 1
nelika123
29. 01. 2026 19.57
Saj se ne financirajo iz drzavnega proračuna..sploh ne razumem,kaj hočte povedati. nekateri,ki delajo na projektih dolgotrajne oskrbe se financirajo iz proracuna,katero vsi plačujemo....to bi bilo treba preveriti
Odgovori
+1
4 3
Presrani
29. 01. 2026 19.57
Janša se mora zavedati ,da mi ,ko smo volili Robija je za nas Tamara Vonta kot mama.
Odgovori
+0
3 3
hom
29. 01. 2026 20.00
ni, ni, sam zgleda tako
Odgovori
+3
3 0
jogo
29. 01. 2026 19.52
Ne vem kaj se čaka. Dokazi so na dlani, policijska preizkava je odveč, tožilec naj določi kazen, sodnik pa to potrdi.
Odgovori
-2
3 5
mali.mato
29. 01. 2026 19.58
Kakšni dokazi?
Odgovori
+2
4 2
biggbrader
29. 01. 2026 20.02
Dokazi, da nekateri še delajo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
