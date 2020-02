Nenapovedan nadzor Knovsa na Nacionalnem preiskovalnem uradu

Okoli tretje uro popoldne so se trije člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Žan Mahnič, Zvonko Černač in Branko Simonovič v kombiju z zatemnjenimi stekli pripeljali pred poslopje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in zakorakali v stavbo. Mahnič je ob tem povedal: "Prišli smo zaradi suma zlorabe obveščevalno-varnostnih služb s strani Marjana Šarca in Damirja Črnčeca z namenom pritiska in vplivanja na poslance in pa vodilne v strankah potencialne bodoče koalicije."

A trojica iz komisije je več kot četrt ure morala čakati na recepciji. Člani komisije so to komentirali z besedami: "Vedo, zakaj smo prišli, tako da zdaj vsi pospravljajo." Neuradno naj bi iskali odgovor na vprašanje, ali je NPU res zasledoval in prisluškoval nekaterim politikom iz SMC in Desusa, ki se z Janezom Janšo pogajajo o morebitni koaliciji. Da bodo člani Knovs odšli na nadzor, se je hitro razvedelo tudi po državnem zboru. Vodja poslanske skupine SD, Matjaž Han je to komentiral z besedami, da on za to ne ve in dodal: "Zdaj, če je en procent tega res, je to zaskrbljujoče, jaz pa se vseeno v tej državi počutim varnega in svobodnega."