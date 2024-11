Nenasilna komunikacija kot rešitev za izboljšanje odnosov

OGLAS

Večkrat nismo zadovoljni s kakovostjo obstoječih odnosov in s ponavljajočimi, tudi konfliktnimi situacijami. Mnogi bi si želeli izboljšanja odnosov z njimi pomembnimi osebami, pa naj gre za odnose staršev z otroki, učiteljev z učenci, partnerjev s partnerkami, sodelavcev s sodelavkami. V naši naravi je, da si želimo odličnih odnosov saj bogatijo življenja. Vsi vemo, kako lepo je, ko se z nekom odlično razumemo in čutimo veselje ob druženju. Slabi odnosi negativno vplivajo na vse vključene osebe in zavirajo sodelovanja. - Uspeh v izboljševanju odnosov osrečuje. Kakovostne rešitve kako izboljšati odnose v zadovoljstvo obeh strani nudi nenasilna ali povezovalna komunikacija.

PREPOZNAVANJE NEUČINKOVITIH NAČINOV KOMUNIKACIJE Ali vedno prepoznamo elemente razdiralne komunikacije, ali pa smo že preveč navajeni nanjo ? Nasprotje nenasilni komunikaciji je komunikacija, v kateri predaja sporočila poteka po večini enostransko. V tem načinu je manj upoštevanja mnenj in potreb druge strani. Gre za predajo sporočil ali zahtev in z vidika gradnje odnosov je to razdiralna komunikacija. Vključuje lahko tudi elemente nadvlade-moči in sogovornik je zato lahko v podrejenem položaju. PONAVLJANJE NAPAK Komuniciramo na nam všečen način, ki ga ponavljamo četudi v nekaterih primerih ni uspešen. - Pogosto menimo, da so naše besede in sporočila jasna. Izkušnje pa večkrat pokažejo, da je sporočilo sogovornikom lahko bilo nejasno in da je druga oseba lahko sporočilo zelo drugače ali narobe razumela. Če začnemo pogovor s podobnimi besedami in načinom predaje sporočil, lahko sogovorniki hitro reagirajo negativno, se zaprejo in ne bodo poslušali sporočila. Kaj je lahko v pomoč ? Tehnika nenasilne komunikacije predstavi nov pogled na situacije in omogoča, da dojamemo, kaj je bilo v komunikaciji narobe. ZAVEDANJE LASTNEGA KOMUNIKACIJSKEGA STILA Ali res vemo, kako nas drugi doživljajo ? Ljudje se mnogokrat ne zavedamo dovolj lastnega komunikacijskega stila ter kako nas drugi doživljajo. Zato je koristen razmislek o tem kakšen je naš komunikacijski stil, kako začenjamo pogovor, katere besede uporabljamo, koliko govorimo, koliko/kako poslušamo... Če želimo napredek in večjo uspešnost v odnosih, je zato priporočljivo poslušanje in upoštevanje tega kako nas drugi vidijo. - Verjetno ni vedno prijetno slišati povratnih informacij, vsekakor pa se iz njih lahko veliko naučimo. Mogoče bi z osvojitvijo drugačne tehnike in nadgradnjo komunikacijskih veščin lahko bili uspešnejši v izboljševanju odnosov. PSIHOLOŠKI MOST KOT TEMELJ, NA KATEREM GRADIMO - Psihološki most je vse tisto najbolj pozitivno, kar osebi delita in kar ju združuje. Najboljša energija in izkušnje, ki ju povezujejo, je hkrati najboljša osnova in temelj na katerem je smiselno graditi odnose. V povezovalni komunikaciji iščemo pozitivne stvari, ki jih osebi delita in ju povezujejo. Pozabimo na zamere in nezadovoljstva, spomnimo se, kaj nam je na sogovorniku bilo najbolj všeč in gradimo na tem. Vzdrževanje psihološkega mostu je najboljši temelj, če želimo kakovostne odnose v prihodnosti.

OSVEŽITEV V OBLIKI PRESENEČENJA Ali težko poslušamo sogovornike, ki ponavljajo napake ali počnejo stvari, ki nas motijo ? Odlično je, če jih v prvi fazi lahko sprejmemo. - Večkrat je najbolj uspešno, če poizkusimo narediti nekaj drugače ter tako presenetimo sogovornike. Poizkusimo spremeniti svoj dosedanji način ali uporabiti druge besede. Želimo vam, da bi razmišljanje o drugačnem načinu bilo zanimiv in kreativen izziv. Sogovorniki ponavadi pozitivne spremembe hitro in zelo opazijo. Uspeh na tem področju si zapomnimo. RECEPT ZA IZBOLJŠANJE ODNOSOV Želimo res izboljšati odnose in rešiti neugodne ponavljajoče situacije ? V pomoč je, če pridemo do točke, ko si enkrat res želimo razumeti sogovornika in izboljšati odnose. Če mu kakovostno prisluhnemo, postavimo prava vprašanja ter poizkušamo razumeti, kaj mu je pomembno, bodo pridobljene informacije omogočale kakovostnejše rešitve. - Poslušanje lahko odpre nove dimenzije razumevanja. Če tega prej nismo počeli, bodo sogovorniki gotovo opazili razliko. Mogoče je, da bomo presenečeni, ko bomo res razumeli kaj si sogovornik res želi, čuti, kaj mu je pomembno. Če iskreno in brez obsojanja sprejmemo sporočilo ter pokažemo zanimanje za osebo, smo naredili korak h gradnji odnosov. RAZUMEVANJE JE V POMOČ Odlično in v korist je, če druge in njihove razloge za vedenje razumemo, oz. da jih poskušamo razumeti. Če nekoga razumemo, potem ga ne bomo obtoževali, obsojali, kar omogoča, da imamo pred začetkom komunikacije bolj pozitivno mnenje o sogovorniku. Zanimivo je doživeti, ko nekdo osvoji nov način komunikacije, postavlja boljša vprašanja in prvič res sliši ter razume sogovornika. Ob dojetju velike razlike, v kakovosti pogovora je mnogim žal, da niso že prej spoznali boljšega načina, saj bi potem marsikateri odnos veliko lažje in hitreje izboljšali. KO SE ODPREJO OČI - Ko izboljšamo komunikacijske veščine se velikokrat izkaže, da je bilo veliko nepotrebnih nesporazumov in trpljenja zaradi tega ker nismo znali poslušati in postavljati pravih vprašanj. Oziroma nismo pravilno razumeli kaj je sogovorniku pomembno, kaj želi, kako on vidi in doživlja. To ponavadi dojamemo šele, ko spremenimo stil, bolje poslušamo in začnemo drugače doživljati in kakovostneje razumevati sogovornike.

