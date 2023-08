Lani branil pred plameni, letos čisti razdejanje po poplavah

Lani, ko je Slovenijo prizadela zrcalna naravna katastrofa - uničujoči požari, ki so goltali Kras- je priskočil na pomoč v boju z ognjenimi zublji. A čeprav se je najprej širila nejevera in posmeh do uporabe vodnega topa na požarišču, se je na koncu izkazal za nepogrešljivega soborca s plameni.

Od gasilcev je prevzel delo na določenih koridorjih, kjer je bilo z močenjem terena potrebno ustvarjati in vzdrževati požarne pregrade za zadrževanje ognja, gasilci pa so lahko ekipe prerazporedili na druga pomembnejša žarišča. O njegovi izjemni pomoči gasilcem smo lani govorili tudi s prostovoljnim gasilcem PGD Šenčur Dragom Šijancem , ki je na Krasu z vodnim topom gasil dva dni. A v tem kratkem času spoznavanja z vozilom je ugotovil, kako zelo učinkovito je v boju s plameni. "Z njim smo lahko gasili tudi na lokacijah, kamor se z gasilskimi vozili nismo mogli prebiti. Gre za 400-konjsko mašino, ki se lahko prebije marsikam," je povedal.

A, spomnimo, na začetku vse ni šlo po načrtih. Kmalu je po družbenih omrežjih zakrožilo, da se je vodni top že takoj pokvaril. Pristojni so nato razložili, zakaj je šlo. Tedanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je potrdila, da je res prišlo do okvare, ampak so to okvaro takoj tudi popravili in vodni top je bil v polnem delovanju. "Štarter je šel," se je z informacijo o okvarjenem zaganjaču na takratni novinarski konferenci vmešal obrambni minister Marjan Šarec, a je pojasnil, da so napako "takoj odpravili, ker je bila ena žička pri izdelavi preveč 'zacvikana', tako da je bila napaka minimalna."