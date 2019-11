Nenavaden prizor: na Dolenjskem v objektiv ujeli flaminga

Ljubitelji ptic so v preteklih dneh na Kamnem Potoku pri Trebnjem lahko opazovali za naše kraje zelo nenavaden pojav – po travniku, ki ga je poplavila reka Temenica, sta se v vsej svoji veličini sprehajala flaminga. Pri nas sta se ustavila, ker jima je načrte oz. pot prekrižalo slabo vreme, ocenjujejo strokovnjaki.

Eden od srečnežev, ki je ptici uspel ujeti v svoj fotografski objektiv, je tudi ljubiteljski ornitolog Gregor Bernard. "V nedeljo zjutraj je zazvonil ornitološki alarm, ki bi bil zelo primeren za prvoaprilsko šalo. V dobrih petnajstih minutah smo bili že na poti do lokacije, kjer so bile ptice opažene," je zapisal na svojem blogu. In res, pričakala sta jih dva plamenca, po vsej verjetnosti starš in njegov potomec. "Rožnati flamingo, ki ga vidite na fotografijah, je odrasel, mlajši pa še nima barve oz. končne podobe," nam je pojasnil.

Flaminga sta se na poplavljenem travniku ob Temenici zadrževala nekaj dni, nato pa sta nadaljevala svojo pot. FOTO: Gregor Bernard

"Ko smo že mislili, da razen sprehajanja po travniku in pomakanja glave v vodo poplavljenega travnika ne bosta uprizorila nič posebnega, je v vasi nekaj počilo. Elegantni in hkrati štorasti ptici sta se pognali v beg. Nekajkrat sta plamenca zaokrožila nad nami in se očitno odločila, da je bil preplah lažen. Pristala sta nazaj, tokrat na sredino poplave, na naše veselje še bližje kot prej. Posijalo je tudi sonce in odrasla ptica je zasijala v vsej svoji lepoti. Po tednu deževja je bil to pravi balzam za oči," je dogajanje opisal Bernard.

FOTO: Teja Lončar

Po njegovih besedah gre za zelo nenavaden in redek pojav, razlog, da sta se ptici ustavili pri nas, pa je bilo slabo vreme. "Ta ptič pri nas nima kaj iskati, je pa res, da ga lahko zanese na njegovi selitveni poti. Flamingi v Evropi gnezdijo v Španiji, na Sardiniji, v Albaniji, malo večja skupina pa prezimuje na severnem Jadranu. Ne znam vam povedati, iz kje sta prišla, očitno sta bila na neki poti in sta se izogibala slabi fronti ter nekako prišla na celino. Na tem poplavljenem travniku sta našla dovolj hrane in si nabrala novih moči."

Flaminge sta prva opazila biologa Marjan Govedič in Teja Bizjak Govedič, ki sta tudi obvestila Bernarda.