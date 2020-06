Nenavaden protest: preplavali, prekolesarili in preveslali bodo tok reke Save

Sodelujoči bodo danes pokrili celoten tok Save, od izvirov v Bohinju in Podkorenu do točke, kjer reka svojo pot nadaljuje po Hrvaški. Posameznike vabijo, da se jim pridružijo na 25 različnih odsekih, kjer bodo opozarjali na škodljive posege v naravo, udeležencem predstavljali čudovite koščke narave in vrste, ki jim grozi uničenje, organizirali čistilne akcije, se družili "in oblasti pokazali, kako veliko nas je", so zapisali na spletni strani Balkan River Defence.