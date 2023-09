Nenavadna in nerodna premierjeva čestitka Ani Roš: tehnika 'šlepanja na zvezde'

Na domačem političnem parketu prah še vedno dviguje zelo nenavadna in nerodna čestitka predsednika vlade Roberta Goloba dobitnici treh Michelinovih zvezdic Ani Roš Stojan. "Posnetek je neverodostojen in nepristen," čestitko ocenjujejo komunikologi, ki hkrati menijo, da gre za klasično metodo "šlepanja na zvezde," ki jo je v slovensko zabavno umetnost prvi vpeljal kralj samopromocije Damjan Murko. Posnetek je že doživel številne komične predelave, na vladi pa mu zaradi velikega uspeha na družbenih omrežjih napovedujejo celo nadaljevanje.

Prve tri Michelinove zvezdice v državi so vsekakor posebne, a se zdi, da jih je s svojo videočestitko zasenčil predsednik vlade Robert Golob. "S tem posnetkom je nekaj narobe, in sicer najbolj to, da se zdi neverodostojen, neavtentičen, nepristen, in mislim, da je to glavna napaka tega posnetka," je kritičen antropolog Dan Podjed.

icon-expand Nenavadna čestitika premierja Roberta Goloba chefinji Ani Roš. FOTO: POP TV

A da je bila čestitka povsem spontana, danes pojasnjuje direktorica Urada vlade za komuniciranje (Ukom). Kljub glasbeni podlagi in več kamerah na sogovornikih. "Bilo je spontano, ker če bi mi to načrtovali več dni vnaprej, bi lahko rekli temu, da smo se pripravljali in je bil scenarij. Od tega, ko je prejela, pa do tega, ko je bil posnetek, je minila manj kot ena ura," glede premierjeve čestitke Ani Roš Stojan zatrjuje Petra Bezjak Cirman.

Vrhunska kuharska mojstrica se je sprehajala po središču Ljubljane, predsednik vlade je bil v nekaj sto metrov oddaljeni vladni palači. Za telefonski klic so se odločili zaradi mednarodnih digitalnih trendov. "Vsebina je primerna digitalnemu načinu komuniciranja, družbenim omrežjem in takšni so tudi trendi pri ostalih tujih državnikih," zatrjuje direktorica Ukoma. Da prvina pojavljanja ob uspešnih posameznikih ni nič posebnega in da je že dolgo znana tudi na domačih tleh, pravi Podjed. "Verjetno so želeli doseči nekaj podobnega, kot je mojster samopromocije Damjan Murko objavil v prvi epizodi Akademije za zvezde. Uporabiti tehniko, ki se ji reče 'šlepanje na zvezde'," pojasnjuje.