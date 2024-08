Nenavadna ljubezen: stoletni Franc spet v 'svoji tridsatčetverki'

"O, draga mašin'ca, kolikokrat smo šli skozi to luknjo notri in ven!" Franc Primožič pokaže proti odprtini 32-tonske "tridsatčetverke". Če je sprva težko razumeti njegovo čustveno navezanost na to hladno, robustno oklepno vozilo, ki so ga za bojevanje uporabljali v drugi svetovni vojni in še dolgo po njej, je nekaj ur pozneje, ko slišimo njegovo zgodbo, vse jasno.

Mobiliziranec v nemško vojsko, sovjetski partizan in eden poslednjih tankistov druge svetovne vojne je v svojem življenju večkrat zrl smrti v oči in se za las izognil Golemu otoku. Rešili so ga jeklena volja, pogum, iznajdljivost, pa tudi veliko sreče, prizna. Je živa priča zgodovine, svojo zgodbo pripoveduje tako doživeto, kot bi se zgodila včeraj. Ne samo dogodkov, spomni se datumov, krajev in celo imen ljudi, ki jih je poznal pred 80 leti. Edina stvar, o kateri ne želi govoriti, je Titova jugoslovanska vojska.

Po treh mesecih šolanja so jih z vlakom poslali v Rusijo, v kraj Novograd–Volinski, ki se nahaja v današnji Ukrajini. Tam je prvič malo manjkalo, pa bi vanj uperili nemške cevi. "Marširali smo in pred menoj je hodil neki Južni Tirolec, kmečki fant z nerodno hojo. Večkrat sem se spotaknil ob njega, zato sem mu rekel, naj zamenja korak. Obrnil se je in me začel zmerjati z 'Windische Schweine' in podobno. To je bilo preveč za moj ponos. Udaril sem ga z rezervno cevjo za mitraljez, ki sem jo nosil, ter mu zlomil ključnico. Onesvestil se je, jaz pa sem drugi dan moral na raport. Prišel je prevajalec in pojasnil sem, kako me je zmerjal. Malo sem se dodatno zlagal in imel srečo, saj sem dobil samo 14 dni aresta. Njega nisem nikoli več videl. Je bilo pa to vseeno dobro za nekaj – od tistega dne naprej je bila v naši enoti komanda, da Nemci nas, Oberkrainerjev, ne smejo več zmerjati s partizani in psi. Vsi smo bili nemški vojaki."

"Učili so nas, kako uničiti tank, o mrtvih kotih in različnih vrstah min. Vse smo morali vedeti, poznati kritične točke, kam ga zadeti. Najbolj ranljiv je bil v boku. Če si se mu približal z boka in prišel v mrtvi kot, te mitraljez ali top ni mogel zadeti in si se lahko sprehajal okoli njega, saj te posadka sploh ni videla. Petčlanska posadka je namreč v tanku slepa, zato potrebuje pehoto, ki tank varuje. Brez pehote je obsojen na smrt," pojasnjuje.

Se pa Franc kljub temu ne spomni, da bi bili kdaj bolni, imeli ozebline ali kaj podobnega. "Tam je bil zdravnik, ki je bil neusmiljen glede spolno prenosljivih bolezni. Postaviti smo se morali v vrsto in se sleči, on pa nas je pregledal. Kdor se ni javil, pa je bil okužen, ga je naslednji dan čakala smrt. Spomnim se moškega in dveh žensk, ki so jih odkrili, in jih naslednji dan neusmiljeno ustrelili pred celo enoto – kot vzgojni ukrep vsem nam."

V ukrajinskih gozdovih je s partizani preživel dve hudi zimi. Sliši se neverjetno, a v tistem mrazu so bili srečni, ker so imeli uši. "Ko si se ulegel v posteljo, si se ponoči ves čas praskal in se premikal, da nisi zmrznil. Tako da so nas uši reševale. Enkrat na teden pa smo jih pobili – v zemljanki smo zakurili, slekli srajce, jih navili, nato pa spustili nad ogenj, da je plamen pomoril vse gnide in uši!"

Franc je v življenju videl ogromno vojnih grozot, a pravi, da nikoli ni trpel za posttravmatsko stresno motnjo. "Ne vem, zakaj. Niti sanja se mi ne o tem, res nenavadno," pravi. Za vsa prizadevanja si je prislužil številna odlikovanja, fotografijo za dokaz nosi v denarnici.

Večina šolanja je potekala pozimi, ko so se temperature spustile tudi pod minus 30 stopinj. Namesto gumbov, ki jih z od mraza otrplimi prsti tako ali tako ne bi mogli zapeti ali odpeti, so imeli na oblačilih lesene klinčke in zanke iz vrvice. "Če smo bili na nalogi, kjer smo morali prespati izven vojaškega taborišča, smo umaknili tank in na odtise v snegu postavili dva vezana trama. Tank je zapeljal gor in pokrili smo ga s tankovsko cerado. Nekaj fantov je na platno nametalo sneg, da je bilo zatesnjeno, drugi pa smo izpod tanka spravili sneg. Nato smo vzeli peč in drva ter spodaj zakurili. Zaradi olja, ki se je strjevalo, je moral šofer na vsaki dve uri tank prižgati za 20 minut. Zjutraj smo vstali, pospravili, pojedli zajtrk in šli naprej," se spominja.

Rusi, ki so na tem šolanju predstavljali poveljniški in inštruktorski kader, so jih sicer vsega naučili prek mraza. "Imeli smo predavanja in če smo se snov naučili, smo zvečer v naročje dobili kup drv, da smo v zemljankah spali na toplem. Če pa nismo znali, drv ni bilo in smo morali spati na mrazu. Bili pa smo tudi prebrisani in smo na kakšni vaji kdaj brezo na skrivaj podrli in razžagali, ter se pozneje z njo greli," se hudomušno smeji.

V tanku je preživel dva direktna zadetka

Nova brigada je bila takoj prepeljana v Jugoslavijo in na sremski fronti doživela svoj ognjeni krst. Po ruski formaciji je bilo na vsakem tanku pet desantov, vojakov pehote, ki so se vozili na bokih tanka in ga varovali pred nemškimi diverzanti in "panzerfausti", ki so se jih najbolj bali. "Prvi dan je šla na prvo linijo prva četa prvega bataljona. Nemci so jo pričakali in dvignili roke v znak predaje. Fantje so peljali mimo, Nemci pa za njimi. Pobili so vse desante, naši tanki pa so goreli kot bakle. Težava je bila v tem, da so Nemci vedeli za vsak naš manever – ali je bil med nami izdajalec ali pa so nas poslušali po radiu. Drugi dan pa je šla na teren druga četa, v kateri sem bil jaz in na misel mi je prišlo znanje, ki sem ga pridobil v nemški šoli. Komandantu sem predlagal, da zašifriramo komande – 100 pomeni naprej, 200 desno, 300 levo, 400 brez municije, 500 obkoljen itd. Strinjal se je z mano in tako smo storili. To je bil uspeh brez žrtev!" ponosno pripoveduje o svoji domislici.

Franc dobro ve, zakaj T-34 velja za najboljši tank vseh časov. "Bil je zelo okreten in imel je prednost v ulici – obrnil se je lahko na mestu, ni bilo treba narediti kroga. Poleg tega so bile njegove široke gosenice primerne za blato in sneg. Njegova edina šibka točka je bila, da ni imel elevatorja. Voznik je moral stisniti sklopko, da se je tank ustavil, šele potem je lahko streljal. Ko pa ti s tankom stojiš, postaneš živa tarča!"

Naš sogovornik je sodeloval v več spopadih, njegov tank pa je preživel dva direktna zadetka nemške protitankovske obrambe. "Sremska fronta je bila strupen teren – samo žito in koruza, notri pa je bilo skritih ogromno Nemcev s panzerfausti. Če na tanku nimaš desantov, da te branijo, si zadet. Jaz sem bil zadet z leve strani, v kupolo. Ta je k sreči ulita in debela, tako da izstrelek ni šel skozi in smo ostali živi. Drugič sem bil zadet pred hrvaškimi Vinkovci. S protitankovskim topom kalibra 76 mm so me zadeli od spredaj, sila pa je bila tako močna, da je zatreslo cel tank," pripoveduje in pokaže na rano na čelu, ki mu je do danes ostala od udarca.