Slovenija

Nenavadna sestava snežne odeje: v gorah nevarnost večjih spontanih plazov

Ljubljana, 28. 01. 2026 14.19 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Plazovna napoved

Agencija za okolje opozarja, da v visokogorju narašča nevarnost proženja snežnih plazov. "Letošnja snežna sezona v gorah je posebna. Večji del zime je bilo padavin malo, v zadnjih dneh pa se je vremenski vzorec izrazito spremenil," so zapisali na Arsu.

"V gorah, zlasti v visokogorju, je zapadlo veliko novega snega. V stari snežni odeji so predvsem v senčnih legah prisotne šibke plasti, ki so za naše podnebje redkejše. Čeprav bo danes in jutri zapadlo "le" od 20 do 50 centimetrov snega, se bo nevarnost snežnih plazov izrazito povečala," opozarjajo na Agenciji za okolje.

Največjo količino padavin pričakujejo v Julijskih Alpah, kjer lahko krajevno pade tudi več kot pol metra snega. "Danes se bo nevarnost snežnih plazov nad gozdno mejo v Zahodnih in Južnih Julijcih povečala na 4. stopnjo. V visokogorju bo pihal močan južni veter, ki bo prenašal sneg in gradil nevarne snežne nanose. Možni so spontani plazovi večjih razsežnosti."

Nevarnost snežnih plazov v južnih in zahodnih Julijskih Alpah.
Nevarnost snežnih plazov v južnih in zahodnih Julijskih Alpah.
FOTO: Arso

Ob novem sneženju bo nevarnost proženja snežnih plazov hitro naraščala. Nad gozdno mejo se bodo tudi spontano prožili snežni plazovi suhega snega, posamezni so lahko tudi veliki. V bližini grebenov in na drugih značilnih zavetrnih mestih z napihanim snegom lahko že ob majhni obremenitvi sprožimo srednje velik kložast plaz. Pod nadmorsko višino okoli 1700 metrov bo padal moker sneg ali dež, možni bodo zdrsni plazovi, so pojasnili, zakaj so razglasili 4. stopnjo nevarnosti.

Opozorilo vsem ljubiteljem gora

Vreme se bo v prihodnjih dneh sicer umirilo, več bo tudi sončnega vremena, a nevarnost plazov ne bo nič manjša. "Obiskovalcem gora v naslednjih dneh svetujemo, da se izogibajo plazovitim območjem in njihovi vpadnici. Snežne plazove je mogoče sprožiti tudi na daljavo iz relativno varnega območja," obiskovalce visokogorja opozarjajo na Arsu.

sneg plazovi gore arso

PomisliNaSonce
28. 01. 2026 16.03
Nenavadno. Ja drva šparamo, pa mal maj luftamo pa hajcamo. :)
