Nenavadna sestava snežne odeje: v gorah nevarnost večjih spontanih plazov

"V gorah, zlasti v visokogorju, je zapadlo veliko novega snega. V stari snežni odeji so predvsem v senčnih legah prisotne šibke plasti, ki so za naše podnebje redkejše. Čeprav bo danes in jutri zapadlo "le" od 20 do 50 centimetrov snega, se bo nevarnost snežnih plazov izrazito povečala," opozarjajo na Agenciji za okolje.

Največjo količino padavin pričakujejo v Julijskih Alpah, kjer lahko krajevno pade tudi več kot pol metra snega. "Danes se bo nevarnost snežnih plazov nad gozdno mejo v Zahodnih in Južnih Julijcih povečala na 4. stopnjo. V visokogorju bo pihal močan južni veter, ki bo prenašal sneg in gradil nevarne snežne nanose. Možni so spontani plazovi večjih razsežnosti."