Nenavadne luči na nočnem nebu so bile Muskovi StarLink sateliti

Minulo noč je nekatere Slovence, Hrvate in Italijane prenesenetilo dogajanje na nočnem nebu, kjer so opazili nenavadno premikajočo se svetlobo. Kot vse kaže gre za nove satelite StarLink, podjetja SpaceX, ki so namenjeni zagotavljanju globalnega dostopa do interneta. To je potrdila tudi hrvaško astronomsko združenje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Kar je bilo nocoj videti na nebu, so novi sateliti StarLink družbe SpaceX Elona Muska, ki služijo za zagotavljanje globalnih internetnih storitev. Ko so izpuščeni iz rakete, sledijo drug drugemu in se nato razširijo in gredo vzporedno zelo blizu drug drugega, dokler se ne razpršijo in ne dosežejo vsak svoje orbite," so sporočili iz Hrvaškega astronomskega združenja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O pojavu na nebu so nas obvestili tudi nekateri bralci. "Na nebu se je nenadoma pojavilo veliko luči v ravni vrsti, ki so se premikale proti vzhodu ter nato nenadoma izginile," nam je napisal bralec, ki je pojav opazoval na Osorju. Nekaj pred 22. uro so satelite videli tudi v Trebnjem. V orbiti na tisoče StarLinkovih satelitov Sateliti StarLink zaradi boljših povezav med satelitom in Zemljo krožijo v nizki orbiti. Za pokritje celotnega planeta pa je potrebnih veliko satelitov. Po nekaterih podatkih je SpaceX od leta 2018 k nebu poslal okrog 3000 satelitov, skupno jih načrtuje med 10.000 in 12.000. Zadnji Muskov paket satelitov je poletel prav v soboto s Floride. Raketa je v orbito ponesla 53 satelitov, poroča Index.hr.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke