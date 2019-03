Zvončke prodajajo tudi za več kot 200 evrov

Travnike so pobelili znanilci pomladi - zvončki. Ste že kdaj legli med njih ter od blizu proučevali bele cvetove in med njimi iskali razlike? To te dni, kot vsako pomlad, počnejo slovenski botaniki. Našli in opisali so 50 različic, tudi gojijo jih in prodajajo, v glavnem v Anglijo. Cene najbolj nenavadnih dosegajo tudi več kot 200 evrov za cvetlico.