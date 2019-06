Nenavadni tviti Violete Bulc. Razočaranje ali zbadanje?

Je Violeta Bulc res tako zelo razočarana in presenečena, da je premier ne bo znova predlagal za evropsko komisarko? Sodeč po njenih najnovejših tvitih, je. Začeli so se v ponedeljek, takrat ko je Šarec jasno in glasno medijem povedal, da Bulčeva naslednji mandat komisarka ne bo več. To mesto naj bi se še vedno najbolj nasmihalo Miru Cerarju. Bosta tako Cerar in Bulčeva zamenjala vlogi?