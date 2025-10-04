Svetli način
Slovenija

V Babnem Polju izmerili –6,5 stopinje Celzija, pred nami vremenski preobrat

Ljubljana, 04. 10. 2025 07.56 | Posodobljeno pred 5 minutami

Rok Nosan , U.Z.
Zbudili smo se v nenavadno hladno oktobrsko jutro, ki je večjemu delu Slovenije prineslo slano. Marsikje tako nizkih temperatur, kot smo jih izmerili danes, v prvi dekadi oktobra ni bilo že več kot 30 let. Po mrzlem jutru bo čez dan zapihal jugozahodni veter, ki nam bo prinesel občutno otoplitev, a že jutri nas čaka zelo intenzivno vremensko dogajanje. Pričakujemo lahko močne padavine, tudi nevihte, okrepljen veter in naglo spuščanje meje sneženja.

Najbolj se je po pričakovanjih ohladilo v notranjskih mraziščih. V Babnem Polju so med 6. in 7. uro izmerili –6,5 C, v Novi vasi na Blokah –6,2 C, na Jezerskem –5,5 C in v Iskrbi pri Kočevju –4,9 C. Zelo hladno je tudi v nižje ležečih krajih drugod po državi, kjer se današnje jutranje temperature gibajo med –2 in 1 C.

Slana
Slana FOTO: Dreamstime

Po mrzlem jutru bo čez dan zapihal jugozahodni veter, ki nam bo prinesel občutno otoplitev. Ta bo še posebej izrazita v višjih legah. Na Kredarici, kjer je včeraj ves dan zmrzovalo, se bo danes popoldne ogrelo kar do 6 stopinj Celzija. 

A že jutri zjutraj se bo na južno stran Alp spustila nova gmota občutno hladnejšega zraka. Prehod hladne fronte bo spremljalo zelo intenzivno vremensko dogajanje. Pričakujemo lahko močne padavine, tudi nevihte, okrepljen veter in naglo spuščanje meje sneženja.

vreme mraz ohladitev oktober jutro
