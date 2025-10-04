V Babnem Polju izmerili –6,5 stopinje Celzija, pred nami vremenski preobrat

Najbolj se je po pričakovanjih ohladilo v notranjskih mraziščih. V Babnem Polju so med 6. in 7. uro izmerili –6,5 C, v Novi vasi na Blokah –6,2 C, na Jezerskem –5,5 C in v Iskrbi pri Kočevju –4,9 C. Zelo hladno je tudi v nižje ležečih krajih drugod po državi, kjer se današnje jutranje temperature gibajo med –2 in 1 C.

Po mrzlem jutru bo čez dan zapihal jugozahodni veter, ki nam bo prinesel občutno otoplitev. Ta bo še posebej izrazita v višjih legah. Na Kredarici, kjer je včeraj ves dan zmrzovalo, se bo danes popoldne ogrelo kar do 6 stopinj Celzija.

A že jutri zjutraj se bo na južno stran Alp spustila nova gmota občutno hladnejšega zraka. Prehod hladne fronte bo spremljalo zelo intenzivno vremensko dogajanje. Pričakujemo lahko močne padavine, tudi nevihte, okrepljen veter in naglo spuščanje meje sneženja.