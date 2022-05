Nenavadno je, da je v našem morju tako veliko klobučnjakov

Pojavljanje velikih klobučnjakov v našem morju ni nič nenavadnega, nenavadna pa sta njihova številčnost in trajanje, saj so v celotnem Tržaškem zalivu prisotni že od jeseni, ocenjuje raziskovalka na Morski biološki postaji (MBP) Piran Andreja Ramšak . Veliko število klobučnjakov je prizadelo tudi ribiče.

Med minulimi prazniki so si obiskovalci slovenske obale lahko v morju ogledali velike klobučnjake z znanstvenim imenom Rhizostoma pulmo, je pojasnila Ramšakova iz MPB, ki sicer deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo.

Velikih klobučnjakov je po njenih besedah veliko v celotnem Tržaškem zalivu in to že od jeseni 2021: "Imajo zadosti planktonske hrane in ugodne razmere v morju, da se lahko namnožijo in rastejo celotno življenjsko obdobje meduze."

Veliki klobučnjak je sicer vrsta, ki naseljuje Sredozemsko morje, torej njihovo pojavljanje ni nič nenavadnega. "Nenavadna je ogromna številčnost in trajanje, kajti v velikih množinah so prisotni že od jeseni 2021, kar uvršča jesen in zimo med izjemna leta," je dodala Ramšakova.

Veliki klobučnjaki se med drugim ujamejo v mreže in koče, tako da ribiči praktično nimajo ulova. Meduze se zataknejo v mreže, ki tako postanejo mreže, nefunkcionalne za ribolov. Kot je ocenila Ramšakova, sta bili letošnji jesen iz zima za ribištvo v tem pogledu katastrofalni.

Do poletja velikih klobučnjakov sicer v našem morju ne bi smelo več biti. "Običajno se njihov življenjski krog zaključi pomladi in jih ponovno vidimo v jeseni in čez zimo," je še navedla raziskovalka Morske biološke postaje.