"Ponekod na vzhodu smo ob 7. uri izmerili tudi več kot 15 stopinj Celzija, najtopleje je bilo v Črnomlju, kjer se je segrelo do 17,5 stopinje Celzija," navaja Arso.

Ponoči so reke na Primorskem, nekatere reke na Notranjskem in reka Kolpa spet nekoliko narasle, proti jutru pa so povečini že začele upadati. Ojezerjene površine kraških polj se povečujejo, o hidrološkem stanju piše Arso.

"Vodnatost rek na omenjenih območjih je velika, vodnatost rek na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je srednja, reke počasi upadajo, v vzhodni Sloveniji pa vodnatost rek ostaja mala. V jutranjih urah je bila ob plimi povišana tudi gladina morja."

Do jutri dopoldan bodo reke povsod počasi upadale, čez dan in v noči na petek pa bodo v večjem delu države reke spet hitro narasle. "Zaradi velike predhodne namočenosti bodo najbolj narasle na Primorskem in Notranjskem ter v predgorju Julijskih Alp, tam se lahko posamezne reke v manjšem obsegu tudi razlijejo. Ojezerjene površine kraških polj se bodo še povečevale, Ljubljanica pa bo ponovno poplavila na Ljubljanskem barju v obsegu običajnih poplav. Tudi reke v preostalem delu države bodo ob naraščanju predvidoma dosegle velike pretoke," opozarja Arso.

Vodnatost rek se bo tokrat povečala tudi v vzhodni Sloveniji, kjer bodo reke ob naraščanju dosegle srednje, posamezne reke tudi velike pretoke. Ob močnejših nalivih lahko v več delih države pride do zastajanja in poplavljanja padavinske vode v naseljih.