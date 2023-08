Nenavadno toplo jutro, sončno in vroče tudi v prihodnjih dneh

V večjem delu Slovenije smo se zbudili v zelo toplo jutro za drugo polovico avgusta. Po podatkih Arsa je ob šibki burji najtopleje v Vedrijanu v Goriških Brdih in v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so ob šesti uri izmerili kar 26 stopinj Celzija. Le stopinjo manj so termometri pokazali v Kopru, 24 stopinj Celzija pa so zabeležili v Godnjah na Krasu.

Tudi marsikje drugje je jutro nenavadno toplo. V Sevnem, Slovenskih Konjicah in Podčetrtku so namerili 22, v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in Črnomlju 21, v Celju in Ravnah na Koroškem pa 20 stopinj Celzija. icon-expand Poletje FOTO: Bobo Dan bo sončen in vroč. Kakšna popoldanska ploha ali nevihta bo tudi nad hribi prej izjema kot pravilo. Vročina bo najbolj pritiskala na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer lahko temperature že tretji dan zapored dosežejo 37 stopinj Celzija. Drugod po nižinah bodo termometri pokazali od 31 do 35 stopinj Celzija, zelo toplo bo tudi v višjih legah. Celo po naših najvišjih vrhovih se lahko temperature lokalno približajo 20 stopinjam Celzija. Sončno in vroče vreme bo vztrajalo tudi v prihodnjih dneh, se bo pa težišče najvišjih temperatur preselilo nad vzhodno polovico Slovenije. Zapihal bo namreč jugozahodni veter, ki bo znanilec spremembe vremena. Ta nas bo dosegla v prvi polovici prihodnjega tedna, ko bodo temperature v povprečju padle za dobrih 10 stopinj.