Nenavadno vedenje delfina na slovenski obali

V društvu so na podlagi fotografij in videoposnetkov ugotovili, da gre za navadnega delfina. Delfina so tudi identificirali in ugotovili, da gre za isto žival, ki jo je ekipa društva opazovala v Kopru leta 2022. Pred dvema tednoma so ga opazili tudi v zavarovanem območju Miramare in v Grljanu v Italiji, o čemer so jih obvestili kolegi iz organizacije Shoreline. Istega delfina so poleti pogosto videli tudi okoli hrvaških otokov Rab in Krk, kar so lahko ugotovili po fotografijah, ki so jih z njimi delili sledilci.