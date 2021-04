NEO ima že 100.000 uporabnikov, ki jim vsak mesec usliši na milijone želja

Največ Slovencev prek glasovnih ukazov spreminja TV-program ter išče filme, serije, igralce, videoteke, aplikacije in seveda risanke, med katerimi so najbolj priljubljene Tačke na patrulji , Barbie , Pujsa Pepa ter Maša in medved . Približno tisočkrat na mesec NEO sliši tudi »dolgčas mi je«, na voljo pa so tudi glasovni ukazi, ki vodijo do ambientalnih kanalov, na primer »Ambient morje«, da se počasi pripravimo na poletje.

NEO, ki deluje na televiziji, mobitelih, tablicah in računalnikih, posname tudi oddajo, zamenja uporabniški profil, zmanjša zvok in upravlja pametni dom, za velik hit pa se je izkazalo igranje iger.

NEO igre so novi hit, najpopularnejši pa so realistični dirkalni spektakli

Od februarja letos uporabniki v okviru platforme NEO kot prvi v Sloveniji namreč igrajo tudi igre, ki so na voljo takoj, brez predhodnega nalaganja, trenutno pa lahko izbirajo med 59 naprednimi igrami, ki se jim vsak mesec pridruži še 6 novih. Z njimi je igranje iger postalo družinska zabava, ki ne navdušuje samo otrok, ampak tudi odrasle.

V prvih dveh mesecih so se za najbolj priljubljene izkazale športne, dirkalne in akcijske ter nekatere otroške igre. Uporabniki so najpogosteje igrali WRC 6 FIA World Rally Championship, ki z realističnim reli dirkanjem po makadamskih stezah požene kri po žilah, tekmovanje z vodnimi skuterji Aqua Moto Racing Utopia, po katerem bi kdo lahko dobil občutek, kot da je dan dejansko preživel na morju, in motoristični adrenalinski šov MotoGP™17, Split/Second: Velocity. Tem sledijo še vedno dirkalni, le da bolj otroško naravnani Disneyjevi avtomobili Disney•Pixar, Cars 2: The Video Game in prikupni Anarcute, nato pa spet malo bolj resni dirkaški preizkusi MXGP – The Official Motocross Videogame, F1™ 2018, Gravel in letalski Dogfight 1942. Zabavo so v igrah našli tudi teniški navdušenci, ki svoje teniške veščine preizkušajo v igri Tennis World Tour: Roland Garros Edition.

NEO, ki ga tudi uporabniki prepoznavajo kot platformo z najboljšo TV-izkušnjo, skrbi tudi za najmlajše, ki jim v Otroškem parku nudi privlačne vsebine. Starši pa lahko ob tem Otroški park enostavno nastavijo tako, da omogočijo le ogled tistih vsebin, ki so primerne starosti otroka.

