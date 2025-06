Raven žarek padavin na radarski sliki je povzročil zunanji vir

"16. in 17. junija 2025 so bile na radarju Pasja ravan zaznane motnje, ki so se na prikazu pojavile kot klinast zapis padavin," so nenavadno ravne linije padavin, ki so se izrisale na radarski sliki, pojasnili na Arsu.

Motnjo sicer najverjetneje povzorča zunanji vir na istem frekvenčnem pasu, so razložili in dodali, da radar deluje normalno. Dogodek so že predali Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve. V Sloveniji je poleg meteorološkega radarja na Pasji ravni še en radar na Lisci.