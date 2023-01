Neobičajno toplemu vremenu še ni videti konca

Ne le pri nas, tudi marsikje drugje po Evropi tako toplega začetka leta še niso imeli. Novi državni rekordi za januar so bili v preteklih dneh zabeleženi v kar osmih evropskih državah, podrtih pa je bilo tudi veliko lokalnih rekordov. Tako se je prvič v zgodovini meritev zgodilo, da so temperature na severni strani Alp januarja presegle 20 stopinj Celzija – v mestu Delemont, ki se nahaja na severu Švice, so v nedeljo izmerili 20,2 stopinje Celzija. Rekordno toplo je bilo tudi v Bilbau v Španiji, kjer se je ogrelo do 25,1 stopinje Celzija.

Če velja rek, da se po jutru dan pozna, potem je pred nami vremensko zelo nenavadno leto, saj bi takšne temperature, kot smo jih izmerili v preteklih dneh, bolj pričakovali med prvomajskimi prazniki. Tako nam je po daleč najtoplejši silvestrski noči do zdaj začetek januarja prinesel nove temperaturne rekorde. V Črnomlju so v nedeljo izmerili kar 19 stopinj Celzija, kar je ena stopinja več od dosedanjega januarskega rekorda iz leta 2007.

Novi državni temperaturni rekordi za januar so bili v preteklih dneh izmerjeni na Nizozemskem, v Lihtenštajnu, Litvi, Latviji, na Češkem, Poljskem, Danskem in v Belorusiji. Lokalne temperaturne rekorde pa so poleg Slovenije podirali še v Nemčiji, Franciji in Ukrajini. Kar je najbolj zaskrbljujoče, je to, da so bili dosedanji rekordi ponekod preseženi za več stopinj. V Varšavi so tako v nedeljo izmerili 18,9 stopinje Celzija, kar je štiri stopinje več od prejšnje najvišje izmerjene temperature v januarju. V Belorusiji pa so z 16,4 stopinje Celzija dosedanji januarski rekord popravili celo za štiri stopinje in pol.

Kaj je vzrok za tako visoke temperature?

Nič kaj zimsko vreme je posledica jugozahodnega vetra. Nad južnim in jugovzhodnim delom stare celine se je namreč v zadnjih tednih zasidral anticiklon, nad severnim Atlantikom pa je središče globokega ciklona, ki iznad severne Afrike in Sredozemlja nad Evropo potiska za ta del leta neobičajno topel zrak. Zimski vročinski val je v zadnjih dneh sicer nekoliko popustil, a kljub temu so temperature še vedno precej nad povprečjem za ta del leta. Preseneča tudi trajanje neobičajno toplega vremena. Nadpovprečno visoke temperature namreč nad nami vztrajajo že od 20. decembra in prav nič ne kaže, da se bodo kmalu poslovile.

Zaradi jugozahodnega vetra, ki nam prinaša zelo topel in vlažen zrak, so bili zadnji tedni v zahodni in osrednji Sloveniji zelo skromni s sončnimi žarki. Še posebej turobno je bilo na Primorskem, na Letališču Portorož so od 20. decembra do danes zabeležili le eno uro sončnega vremena. Povsem drugače je bilo na severovzhodu države, kjer je sonce v enakem obdobju sijalo okoli 60 ur.