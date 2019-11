Neobičajno velik izpad elektrike posledica tega, ker je del omrežja na dolenjski zanki v remontu

Po sinočnjem dvournem izpadu elektrike, ki je prizadel kar 40.000 oziroma slabih pet odstotkov vseh odjemalcev, je znanega nekaj več o tem, kako je sploh mogoče, da se na slovenskem elektroenergetskem omrežju zgodi kaj takšnega. Kot so pojasnili na ministsrtvu za infrastrukturo, je bil tokrat en od napajalnih daljnovodov v remontu, zato je izpad drugega daljnovoda povzročil izpad napajanja treh razdelilno transformatorskih postaj.

Včeraj zvečer je bilo zaradi okvare na daljnovodu Hudo–Kočevje približno 40.000 odjemalcev brez električne energije skoraj dve ure. Napaka se je zgodila na daljnovodu podjetja Eles, ki je napako potrdil in dodal, da so zaradi izpada prizadeta območja Ribnice, Kočevja in Grosuplja. Napako so malo čez pol deseto uro zvečer odpravili, mi pa smo preverili na pristojnem ministrstvu za infrastrukturo, v kakšnem stanju so slovenska elektroenergetska omrežja.

Vodnik se je pretrgal pri kompresijski spojki, Eles pa še ugotavlja, kako je do tega prišlo. FOTO: Thinkstock

Kot so pojasnili, so omrežja v solidnem stanju, zanje pa sta zadolžena oba elektrooperaterja - Eles za prenosno in Sodo za distribucijsko omrežje, poleg njiju pa še pet elektrodistribucijskih družb. Vse družbe skrbijo za redno vzdrževanje in dograjevanje omrežij, a kot pojasnjujejo na ministrstvu, posameznih okvar na omrežju ni mogoče popolnoma preprečiti, z rednim vzdrževanjem in podvojenim napajanjem pa družbe skrbijo, da je izpadov čim manj in da prekinitev napajanja zaradi okvar na prenosnem omrežju večinoma sploh ni.

Zaradi motenega odjema so bila dela na DV 2x110 kV Beričevo–Grosuplje začasno prekinjena in DV 2x110 kV Beričevo–Grosuplje je bil vklopljen ob 21.23 uri, s čimer je bilo vzpostavljeno ponovno napajanje vseh treh RTP-jev. Vzrok za izpad DV je bil v pretrganem vodniku v kraju Dvor. Vodnik se je pretrgal pri kompresijski spojki. Razlog za pretrganje Eles še preučuje.