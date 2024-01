Neočiščeni pločniki v Ljubljani: kdo ni opravil svojega dela?

Od petka dalje se zdi, da se ljubljanski župan Zoran Janković ni veliko sprehajal po ulicah najlepšega mesta na svetu: če bi se, verjetno ne bi bilo več tako slabo očiščenih ulic, pločnikov in parkirišč. Slabo očiščeni pločniki so krivec za kar nekaj padcev in posledično gnečo na ljubljanski travmatologiji. In zakaj se tokrat zdi, da nekdo ni opravil svojega dela? Ker so vsi čakali le mestne delavce, pa nihče ni vzel lopate v roke in skidal pred svojim pragom?