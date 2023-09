'Neodgovorno je, da ne povečamo pretočnosti prometa tam, kjer bi morali'

"Dars ni tisti, ki ga moramo kriviti, Dars ima števce prometa odlično nameščene in je pred desetimi leti napovedal, da se bo to zgodilo," je v oddaji 24UR Zvečer poudaril predsednik AMZS, Andrej Brglez. Dodal je, da se je v desetih letih res veliko govorilo o tem, da se bo v zelenem prehodu, moralo preiti na druga prevozna sredstva. Kot je poudaril, se sam s trajnostjo mobilnostjo ukvarja že 30 let in mu ni jasno, zakaj ne zgradijo še enega voznegu pasu, ko pa je bilo kristalno jasno že pred desetimi leti, da ga bomo še kako potrebovali.

"Ob tem pa ne gre za to, da nekaj zgradimo in nekaj ne, ampak da sočasno gradimo," je pojasnil. "Sociološko, družbeno gledano, težko rečemo, da se bo v naslednjih desetih letih zgodilo nekaj, s čimer lahko z visoko verjetnostjo napovemo, da bo manj avtomobilov." Ob tem je navedel potrošništvo, ki gre v to smer, turistov je čedalje več, industrija gre v smer več potovanj, gospodarstvo se širi, saj odpiramo nove trgovske ceste, vedno več je tovornjakov in avtobusov. "Neodgovorno je, da ne povečamo pretočnosti tam, kjer bi jo morali."