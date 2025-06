Stanovalcem bloka v Črnučah prekipelo: s tožbo nad upravnika

Certifikati kakovosti in zaupanja ne pomagajo, da bi z gotovostjo trdili, da upravnik dobro opravlja svoje delo. Še več, nekateri so pripravljeni tudi kršiti pogodbo. Previsoke cene, zavajanje stanovalcev, izgovori in neodzivnost. Vse to se je zgodilo samo v enem stanovanjskem bloku v Črnučah, kjer so stanovalci, stisnjeni v kot, posegli tudi po tožbi.

Mojca Jerman Čuček je ena izmed lastnikov stanovanja v črnuški soseski in je nad delom upravnikov zgrožena, zamenjali so že dva upravnika."Imamo izkušnje upravnika, ki je zelo odziven, ampak ta cena izvajalca, ki ga delegira, je vedno vsaj dva- do trikrat dražja kot cena sicer na trgu." Velikokrat rešitev ni niti nova ponudba, ki jo priskrbijo stanovalci, doda."Nekateri upravniki pogojujejo, in večina je takih, da če etažni lastnik ali upravni odbor sam najde izvajalca, potem oni ne želijo z njim niti komunicirati, niti te logistike izpeljati, sploh pa ne dati garancije, torej se kakorkoli potem ukvarjati s tem izvajalcem, če bi bilo nekaj potem narobe," pravi sogovornica.

Upanje, da bo delo bolje opravljal novi upravnik, ki mu je Gospodarska zbornica dodelila certifikat Zaupanja vreden upravnik, se je hitro razblinilo."Je upravnik za posel izolacije strešnega parapeta najel kar stanovalca samega, račun za ta posel je izdalo trgovinsko podjetje, financiral pa je ta posel brez vednosti etažnih lastnikov in nadzornega odbora kar iz skupnih sredstev rezervnega sklada." Zahtevali so vračilo denarja, a upravnik se je uprl."Preprosto smo se v stavbi potem odločili, da bomo šli v civilno tožbo, v terjatev in je upravnik takrat vrnil denar. Upravnik je celo sam rekel, kar tožite nas. Ti postopki so dolgi, dolgotrajni in vsi vemo, da se jim upravniki v resnici posmehujejo. Zaplete se vedno, ko se začnejo izvajati posli, se pravi, ko upravnika rabiš, ne samo za to, da ti razdeli račun, ampak takrat, ko je neka težava v stavbi, da skoči, da reši in najame izvajalca, prepreči škodo, ki bi iz tega naslova nastala."