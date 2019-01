'Neodstrel medvedov bo ogrozil življenja prebivalcev na podeželju'

Upravno sodišče je odločilo, da bo začasno ustavilo odvzem medvedov iz narave. S tem se ne strinjajo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, saj menijo, da se bo populacija povečala za 1200 medvedov, kar bi pomenilo več konfliktov s človekom. Sprašujejo se, kdo bo prevzel odgovornost za škodo.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so bili presenečeni, ko je je okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green vložila tožbo na upravnem sodišču, s katero je izpodbijala odlok vlade o ukrepu odvzema rjavega medveda iz narave. V tem času so namreč tekla usklajevanja, ki so se ga udeležile tudi nevladne organizacije, je zatrdil predsednik KGZS Branko Ravnik.

Na KGZS menijo, da bo neodstrel medvedov prinesel nepopravljivo škodo. FOTO: Andrej Lukanovič

Odločitev sodišča, da izvajanje odloka zadrži, pa je zbornico 'šokiralo'."Sprašujemo se, ali je cilj države s takšno odločitvijo prebivalce zapreti v ograje in imeti prostor za zveri, da se bodo nemoteno gibale. Ker takega števila zveri na podeželju preprosto ne bo mogoče preživeti brez povečanih konfliktov," je poudaril Ravnik. Izpostavil je, da ne gre za plišaste igrače, ampak za prave zveri, zato se na KGZS sprašujejo, kdo bo prevzel odgovornost, če bo prišlo do ogrožanja življenja prebivalcev na podeželju. "Kdo bo prevzel odgovornost, če bo prišlo do ogrožanja življenj turistov, ki se gibajo po našem podeželju, in posledic, ki bodo nastale. Kdo bo prevzel odgovornost zaradi opuščanja obdelave kmetijskih zemljišč in pridelave hrane," je opozoril. Splošna javnost vidi številko 200, ki je zapisana v odloku, pri tem pa se ne zaveda, da je število populacije praktično doseglo 1000. Gre za izjemno obremenitev prostora, poudarjajo na zbornici. 'Slovenija je najbolj obremenjena država z medvedi' Sklicevanje na evropske predpise je po njihovi oceni nerazumno, pri čemer so izpostavili, da denimo Avstrija in Nemčija nimata medveda, Francija in Španija jih imata skupaj nekaj, Italija pa jih ima okoli 50. Večjo populacijo imajo Slovaška, Romunija in Hrvaška, a primerjava na število prebivalcev in prostor kaže, da je Slovenija daleč najbolj obremenjena država z medvedi, je zatrdil Ravnik."Slovaška ima 1,42 medveda na sto kvadratnih kilometrov, Hrvaška jih ima 2,1, Romunija 2,5, Slovenija pa 4,8 medveda na sto kvadratnih kilometrov. Ob tem ima najbolj obremenjen, južni del Slovenije, 40 medvedov na sto kvadratnih kilometrov,"je izpostavil. Tudi po številu medvedov na prebivalca smo po podatkih zbornice daleč spredaj. "Slovaška jih ima 129, Hrvaška 289, Romunija 300, Slovenija pa 400. Sklicevanje na direktivo v takšni situaciji in primerjave z ostalimi državami je tako milo rečeno neprimerno," je bil kritičen.

Medved na Krasu. FOTO: Denis Čebron