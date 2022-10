Neoliberalizem ni pošast, kot jo prikazujejo levičarji, a tudi ne panaceja, kot se motijo desničarji

Doktrina šoka je izrazito impresionistična knjiga brez trdne kvantitativne podlage. Ko navaja podatke, se Klein pogosto zanaša na kratka časovna obdobja (leto ali dve), omejena geografska področja (državo ali dve) in predvsem na izrezke iz dnevnega časopisja, ne na uradne, sistematične podatkovne baze. Kratka zgodovina neoliberalizma osmišlja svoje hipoteze z nekaj več in bolj sistematičnega sklicevanja na (še vedno preproste, deskriptivne) podatke, a je časovno omejena predvsem na prvi dve desetletji neoliberalnih reform (1980–1995/2000). Kako se podoba, ki nam jo izrisujeta Klein in Harvey spremeni (če se sploh spremeni), ko se ozremo na akumulirano kvantitativno znanstveno literaturo objavljeno v zadnjih treh desetletjih?

Odgovor na to vprašanje je deloma odvisen od definicije in mere neoliberalizma. En široko uveljavljen način definiranja in merjenja, ki se dokaj prilega opisom, ki jih ponujata Klein in Harvey, so različni indeksi ekonomske svobode, med katerim je verjetno najbolj poznan Fraserjev. Ta razvršča države na lestvici od 0 do 10, pri čemer višja ocena prikazuje višjo stopnjo neoliberalnosti države. Skupna ocena države je sestavljena iz posameznih ocen s petih ključnih področij. (Mimogrede, ocen ne ustvarja Fraser sam, marveč so v izogib njegove subjektivnosti pridobljene iz tretjih virov, kot je denimo Svetovna banka.) Področja so naslednja: velikost države, pravni sistem in lastninske pravice, denarna politika, prostost mednarodne trgovine ter regulacija. Enostavneje rečeno, družba dobi višjo oceno na indeksu in je torej bolj neoliberalna, če ima skromnejšo državo (v smislu manjše državne porabe, davčnih stopenj, nacionalnega lastništva podjetij ipd.), robustno vladavino prava in dobro zaščitene lastninske pravice, neekspanzivno denarno politiko, malo kapitalskih kontrol ter tarifnih in netarifnih omejitev pri trgovanju ter skromnejšo regulacijo podjetništva, financ in trga dela. Z izjemo vladavine prava so ti kriteriji precej podobni kriterijem, ki jih uporabljata Klein in Harvey. Tudi tipični primeri najbolj neoliberalnih držav v zadnjih 20 letih – Hong Kong, Singapur, ZDA, Švica, Avstralija, Nova Zelandija, tudi Gruzija – dokaj ustrezajo sliki, ki jo ponavadi izpostavljajo kritiki.

Najnovejši, leto pripravljani pregled obstoječe znanstvene literature, ki uporablja indeks ekonomske svobode (tj. prek 700 kvantitativnih študij iz recenziranih revij), prihaja do zanimivih ugotovitev. Po eni strani pregled poroča, da višje stopnje neoliberalizma v večini primerov pozitivno korelirajo z ekonomsko rastjo in rastjo dohodka, varovanjem človekovih pravic in mirom. Pozitivne korelacije s povečano korupcijo ali povečano neenakostjo so redke, prav tako so redke pozitivne korelacije z nižanjem delavskih plač ali višjo brezposelnostjo. Po drugi strani pregled ugotavlja, da so v primeru korupcije in neenakosti, pa tudi delavcev in okolja, zelo pogosti mešani izsledki (tj. nekateri elementi neoliberalizma kažejo v eno, drugi v nasprotno smer) ali ničelni rezultati (tj. odsotnost pozitivne ali negativne korelacije celotnega indeksa ali njegovih sestavnih delov). Če vzamemo vsa raziskovana področja skupaj, višje ocene neoliberalnosti pozitivno korelirajo s splošno želenimi družbenimi

izkupički v nekaj več kot 50 % primerov. Mešani ali ničelni rezultati se pojavijo v približno 45 % primerov, jasne pozitivne korelacije z neželenimi izkupički pa zgolj v 5 % primerov.

To gotovo ni podoba neoliberalizma, ki bi si jo želeli njegovi libertarni in drugi zagovorniki. Kot velja za večino družbenih pojavov, se tudi v primeru neoliberalizma zdi, da njegovi družbeni učinki niso preprosti, enoznačni, kaj šele enoznačno dobri. Toda teh 700 kvantitativnih študij prav tako razkriva, da je radikalno kritična, enoznačna podoba prostega trga, ki jo slikata Klein in Harvey enako neprimerna in oddaljena od resnice.