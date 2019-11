'Neoliberalizem pelje svet v okoljsko, gospodarsko, politično in varnostno krizo'

Člani in podporniki SD so se danes zbrali na programsko-statutarnem kongresu v Rdeči dvorani v Velenju. Kot je v nagovoru pojasnil Židan, bodo z razpravo definirali ključne odgovore na izzive, ki so pred njimi.

Tako bodo naredili premik v zeleno in v levo. Kot je poudaril, je"neoliberalni kapitalizem z izkoriščanjem človeka, družbe in okolja največji del problema, svet pa pelje v povezano okoljsko, gospodarsko, socialno, politično in varnostno krizo". To bodo, kot napoveduje, spremenili.

Prav tako bodo identificirali ključna tveganja prihodnjih desetletij. Med drugim je naštel vprašanja socialne varnosti, okolja, zdravstvene oskrbe in varnosti. V luči teh izzivov se morajo po njegovem mnenju še bolje povezati in organizirati. Zato bodo, kot napoveduje, z digitalnimi orodji poglobili notranjo demokracijo, razvijati pa želijo tudi partnerstvo s sindikati in nevladnimi organizacijami, s katerimi jih povezujejo skupne vrednote.

Dotaknil se je razmer in položaja v Velenju, ki da je socialdemokratsko mesto, ter med drugim izpostavil, da v SD od vlade pričakujejo takojšen pristop k pripravi zakona o zapiranju Premogovnika Velenje, "ki mora opredeliti načine in vire za okoljsko, gospodarsko in socialno obnovo Šaleške doline".

"Tisto, kar socialna demokracija je in mora biti, je uresničenje koncepta leve širine. Združujemo ljudi skupnih vrednot in prepričanj, pri tem pa gre za mavrico od radikalnejših do zmernejših stališč," je dejal Židan, ki v tej širini vidi moč, in ne slabost. V tej luči je spomnil na pestro politično jesen in dejal: "Socialni demokrati smo tisti, ki pozivamo k pameti. K umirjanju in treznosti. K dialogu, ker vanj verjamemo."