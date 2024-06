Neomajna moč materinske ljubezni: Pot do novega doma v času stisk

Ob razhodu se številne družine znajdejo v težkem položaju. Poleg čustvene bolečine in stresa mora po navadi vsaj en partner poiskati novo najemniško stanovanje, kar je vse prej kot lahka naloga. Situacija na stanovanjskem trgu je namreč že nekaj let resnično grozljiva in zaskrbljujoče, saj so najemna stanovanja pogosto v slabem stanju, najemnine izredno visoke in številna stanovanja se oddajajo na črno, kar najemniku onemogoča uveljavljanje subvencij. To je kruta realnost, ki marsikatero družino v tem težkem obdobju pahne v še večjo negotovost in pomislek o pravilni odločitvi.

Pred časom se je na nas obrnila zaposlena mamica z dvema mladoletnima otrokoma. Njen partnerski odnos je postal nevzdržen, saj je bilo v njem veliko psihičnega nasilja, odvisnost očeta oz. partnerja pa je ustvarjala zelo nespodbudno okolje za odraščanje in razvoj njunih otrok. Mama je tako sprejela odločitev, da za svoja otroka in njo najde nov dom. A pred njo je bila zahtevna naloga in začela je z iskanjem stanovanja, a kmalu se je tudi ona soočila s krutostjo stanovanjskega trga. Ob stiku z najemodajalci so se že pri uvodnem telefonskem pogovoru pojavile prve težave. Najemodajalci že ob omembi dejstev, da je sama z otrokoma, niti ne želijo nadaljevati pogovora. Preklicala je okoli 150 različnih ponudb, vendar je bila vsakič znova zavrnjena. A njena volja je bila trdna in odločna, pripravljena je bila sprejeti tudi stanovanje, ki bi ji ga najemodajalec oddajal na črno, a tudi pri tem ni imela sreče. Mamica je vmes skoraj obupala, ampak zaradi volje po tem, da sebi in otrokoma omogoči dostojno in boljše življenje, je iskala najprej. Po dvomesečnem iskanju stanovanja, tudi s pomočjo znancev, prijateljev in različnih institucij, je naposled le uspela najti stanovanje. To je bilo popolnoma neopremljeno, a je bila srečna, da je le našla nov dom zase in svoja otroka, čeprav je bila pred njo nova zahtevna preizkušnja opremljanja stanovanja. Pri tej težki nalogi iskanja rabljenega pohištva so ji tudi tokrat pomagale humanitarne organizacije, prijatelji in znanci. Tako je njihov novi dom s pomočjo dobrih ljudi počasi postajal prijeten dom za nov začetek družine.

Besedilo je pripravila Neža Haler, strokovna sodelavka ZPM Ljubljana Moste - Polje

Za mamico je bilo to obdobje iskanja novega stanovanja in njegovo urejanje izjemno naporno. Poleg vsakodnevne službe je ves prosti čas namenila iskanju stanovanja, zbirala je denar in sredstva za selitev ter se nato končno preselila. V tem času je morala biti močna zaradi svojih otrok, ki sta prav tako čutila stres in negotovost situacije. Njena odločnost in vztrajnost sta ji omogočili, da je premagala vse ovire in svoji družini zagotovila okolje, v katerem se družina počuti varno in motivirano za izzive, ki jim jih prenaša nov začetek.

V takšnih situacijah se pogosto izkaže, kako zelo pomembna je socialna mreža posameznika oz. organizacije, ki posamezniku v takšnih trenutkih priskoči na pomoč in vsaj malo olajša nastalo stisko. V organizacijah, kot je Zveza Anita Ogulin & ZPM, so to različni sodelavci in skupine prostovoljcev. Takšne situacije nam pogosto pokažejo, kako zelo bi nam prišla prav dodatna pomoč prostovoljcev, ki bi jih na podlagi našega zaupanja vključevali in povezovali v skupino prostovoljcev, ki bi družinam pomagali tudi v osrčju njihovega najranljivejšega in intimnega prostora – doma. Prostovoljci bi lahko pomagali družinam pri selitvi, transportu pohištva in ustvarjanju prijetnega domačega okolja, pa tudi pri ostalih opravilih. Vsaka roka več pomeni manj stresa in hitrejšo vzpostavitev normalnega življenja za družine, ki se znajdejo v stiski.

Mamica z dvema otrokoma je zgolj en primer od mnogih. Vsak dan se srečujemo z zgodbami ljudi, ki se borijo za dostojno bivanje in boljšo prihodnost. Naša družba mora stremeti k temu, da podpira in pomaga tistim, ki so v stiski, saj lahko le tako skupaj ustvarimo boljšo in bolj pravično družbo.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki na kakršen koli način prispevajo k izboljšanju življenj drugih. Naj bo to z donacijami, prostovoljstvom, saj so ta dejanja neprecenljiva. Skupaj lahko dosežemo veliko in pomagamo tistim, ki so v trenutkih največje stiske.