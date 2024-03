Neonatalni oddelek v Ljubljani že 70 let skrbi za zdravje novorojenčkov

Novorojenčki iz vse Slovenije, ki potrebujejo različne napredne diagnostične postopke, zdravljenje in intenzivno terapijo, že 70 let prihajajo na neonatalni oddelek Pediatrične klinike v Ljubljani. Dojenčki na tem oddelku so deležni obravnave na vseh področjih pediatrične oskrbe, vse od presnovnih in hematoloških bolezni do bolezni pljuč in osrednjega živčevja.