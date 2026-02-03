Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Neopredeljeni, afere in skrivnostni sredinski volivci. Kaj bi lahko odločilo volitve 2026?

Ljubljana, 03. 02. 2026 16.49 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
Anže Božič
Žiga Bonča, Žana Vertačnik in Anže Božič

Kakšno bližnjo politično prihodnost lahko prerokujemo po zadnjem merjenju strankarskega utripa v državi? Kakšno predvolilno igro igrajo ključni domači politični igralci? In, ali je trenutni pat položaj med levim in desnim blokom res neobhoden pri sestavi bodoče oblasti? V podcastu smo najnovejšo javnomnenjsko anketo Mediane (in malo širše) predebatirali trije člani notranjepolitične redakcije 24UR Žiga Bonča, Žana Vertačnik in Anže Božič.

"Moje geslo oziroma vodilo v življenju je: najraje sem doma," pravi Žiga Bonča. A je za potrebe tokratnega podcasta, kljub študijskem dopustu, presegel lasten moto in pomagal razumeti, kaj prinaša fragmentirana politična arena. "To bo boj za taktične, pragmatične volivce," je analiziral uvodoma. In dodal: "Mogoče celo ne bo prišlo do visečega parlamenta, ker bo prevladalo razpoloženje, da je treba taktično nekomu dati več glasov." Položaj in napoved možne bodoče koalicije pa po oceni Žane Vertačnik zapletajo predvsem stranke na repu javnomnenjskih lestvic, ki so med seboj dokaj izenačene. Prav tako ni zamenarljiv delež neopredeljenih volivcev, ki trenutno znaša približno četrtino celotnega volilnega telesa in lahko odločilno vpliva na rezultat volilne nedelje.

Žiga Bonča, Žana Vertačnik in Anže Božič
Žiga Bonča, Žana Vertačnik in Anže Božič
FOTO: Damjan Žibert

Novinarski kolega z Večera Matej Grošelj je na podlagi omenjenih podatkov izrisal štiri mogoče scenarije za sestavo prihodnje slovenske vlade. Poleg obeh 'blokovskih' koalicij desne (SDS, NSi, Demokrati) in leve (GS, SD, Levica, Prerod), od katerih v državnem zboru po izmerjenih odstotkih nobena ne bi imela politične večine 46 glasov, je predvidel še dve: veliko (SDS, GS – 54 glasov) in mešano (GS, SD, NSi, Demokrati – 47 glasov), kar smo predebatirali in dodali svoje 'podvariante' in dileme.

Logar kot Pahor ali kot izgubljeni sin?

Ali nam domača politična razmerja lahko pomaga razumeti tudi Logarjev 'primer burger'? Razpravljali smo o posledicah in političnih zaključkih soočenja predsednika Demokratov z ostrimi kritikami vplivne nevladnice Nike Kovač. Poskus pogovora z diametralno nasprotnimi argumenti je sicer slovenska politična dediščina nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja. Žana Vertačnik pa je pri tem opozorila, da je nekdanji član SDS pri tem odigral drugače, kot si je želel njegov dolgoletni strankarski šef Janez Janša. "Najbolj vznemirljiv je argument, da so to minorne stvari. Politična higiena nikakor ni minorna," je dejala.

Žiga Bonča in Žana Vertačnik
Žiga Bonča in Žana Vertačnik
FOTO: Damjan Žibert

Bolj drzno tezo glede Logarjeve politične prihodnosti je postavil Žiga Bonča. Če bi mu na volitvah uspel veliki met in bi se morda prebil na drugo mesto med vsemi strankami, bi lahko iz pozicije relativno velike politične moči iskal politična zavezništva na levi. V primeru, da bo zasedel tretje oziroma četrto mesto pa ga Bonča vidi v desno sredinski koaliciji, pod okriljem SDS. "Če sem malo svetopisemski. Obstaja evangelij o izgubljenem sinu. Poanta je, da gre sin od doma, zapravi celo premoženje in se potem skesan vrne domov, oče pa sprejme," je potegnil slikovito vzporednico.

Anže Božič
Anže Božič
FOTO: Damjan Žibert

S kolegoma smo debatirali tudi o efektu levičarskega kosila pri premierju Robertu Golobu, enigmi volivcev neparlamentarne Resni.ce, političnem potencialu šefa Preroda Vladimirja Prebiliča ter časovnici obeh postopkov predsednika vlade pred KPK.

Prisluhnite, ne bo vam žal.

POPKAST volivci volitve 2026

V Prerodu bi ohranilu javno zdravstvo, vzpostavili nov študij medicinske tehnologije

'Če bi bil optimizem energetski vir, potem ne bi rabili nuklearke'

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojtrarara
03. 02. 2026 18.15
katastrofa od podcasta... se zvoka ne znate urediti, da bi se sploh kaj slisalo
Odgovori
0 0
peresni
03. 02. 2026 18.12
Sovenci smo večinsko srečni v domovini...eni najboljših držav na svetu. Noben skrajnež...ne Mahnič, Tonin, Janša, Grims, Vrtovec, Logar, pohlepen zdravnik ali delodajalec nam tega ne bo vzel!!!!
Odgovori
0 0
FONDAČ
03. 02. 2026 18.10
Z nobeno vlado v 35 letih samostojnosti nisem bil zadovoljen. Tudi z naslednjo ne bom.
Odgovori
0 0
wsharky
03. 02. 2026 18.00
volil bom tisto stranko, katere kurirček mi na neznano lokacijo ob neznanem času prinese 1000 eur
Odgovori
+1
2 1
vlahov
03. 02. 2026 17.52
Danes sem se odločil , da volim Mahniča , ki bo razkril korupcijo
Odgovori
+3
5 2
cirenij
03. 02. 2026 18.06
Že ko ga vidiš, ti slabo postane.
Odgovori
-1
0 1
peresni
03. 02. 2026 18.13
Haha ...ti bo pokazal kako SDS dela?
Odgovori
0 0
olafur
03. 02. 2026 17.49
Sredinsko in levo usmerjeni volilci obvezno na volitve, krr v nasprotnem si bomo sami krivi, da bomo dobili nazaj diktatorja, ki nas zaplinja, poliva in zapira v meje ter prodaja naše bogastvo madžarskim tajkunom, ki nato financirajo sds
Odgovori
-4
2 6
Kviz
03. 02. 2026 17.44
Kar se tiče Mediane je vse zrežirano, anketirance izbira kdo ji ne odgovarja ga enostavno izbrišejo. Tako da je potrebno ankete jemat z rezervo.
Odgovori
+6
6 0
buco2222
03. 02. 2026 17.30
SDS zmaga
Odgovori
+4
8 4
Bombardirc1
03. 02. 2026 17.37
Na Dobu
Odgovori
-1
3 4
Veščec
03. 02. 2026 17.47
za šankom,pa to🍻
Odgovori
-3
0 3
Groucho Marx
03. 02. 2026 17.17
Fotopub bi bil afera vseh afer, če ga ne bi medijsko utišali. Ni si vodilni akter kar za brezveze vzel življenja.
Odgovori
+7
8 1
ap100
03. 02. 2026 17.10
nej dobi golob mandat pa da nas v naslednjem letu pobere do konca s 3 % davkom na premoženje vred
Odgovori
+9
10 1
Bolfenk2
03. 02. 2026 17.08
Levičarji delajo račune brez krčmarja. Vsaka desna stranka, ki bi šla v koalicijo z levičarji, za vedno izgubi svoje volilce zaradi izdaje.
Odgovori
+13
14 1
abmam
03. 02. 2026 17.11
In obratno!
Odgovori
-3
2 5
bibaleze
Portal
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506