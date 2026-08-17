Neoptimizirano skladišče: skriti strošek, ki se povečuje vsak dan

Neoptimizirano skladišče FOTO: Jungheinrich

Nekaj minut pri posameznem transportu, nekaj nepotrebnih poti viličarja, čakanje med proizvodnjo in skladiščem, napačno odložene palete ter dodaten stres za zaposlene. Posamezna izguba se morda ne zdi velika, skupaj pa lahko pomenijo, da skladišče ne podpira več razvoja podjetja, temveč ga začne omejevati. Dolga leta se lahko takšni procesi zdijo "dovolj dobri". Zaposleni se prilagodijo, operaterji poznajo bližnjice, organizacija pa se navadi na improvizacijo. Sistem kljub pomanjkljivostim deluje, zato podjetje optimizacijo pogosto odlaga. Težave postanejo očitne, ko rast podjetja preseže zmogljivosti obstoječega sistema. Takrat se začnejo pojavljati zamude, ozka grla, težave s kadri in vedno večji pritisk na procese, ki niso bili načrtovani za današnje potrebe. Prav zato avtomatizacija skladišča ni več samo vprašanje prihodnosti. Postaja vprašanje konkurenčnosti.

Skriti stroški neoptimiziranega skladišča se seštevajo

Neoptimizirano skladišče stroškov ne povzroča samo na enem mestu. Izgube nastajajo v celotnem procesu notranje logistike. Izgube se lahko kažejo predvsem kot: - daljše in nepotrebne transportne poti, - čakanje med proizvodnjo in skladiščem, - ponavljanje posameznih opravil, - napačno odložene palete, - nenehno usklajevanje med proizvodnjo in skladiščem, - dodaten stres za zaposlene. Ko procesi niso dovolj učinkoviti, je podjetje bolj odvisno od operaterjev in njihovega poznavanja bližnjic. Vsaka sprememba, dodatna obremenitev ali rast proizvodnje zato pomeni še večji pritisk na sistem. Kar je bilo ob manjšem obsegu dela še obvladljivo, lahko z rastjo podjetja postane pomembna omejitev. Največji strošek zato ni nujno posamezna napaka, temveč čas, ki ga podjetje vsak dan izgublja zaradi procesov, zasnovanih za pretekle in ne današnje potrebe.

Avtomatizacija se ne začne pri izbiri tehnologije

Številna podjetja razmišljajo o avtomatizaciji ali polavtomatizaciji skladiščnih in intralogističnih procesov, vendar pogosto niso prepričana, kje začeti. Ali je treba avtomatizirati celoten proces? Je dovolj delna optimizacija? Kakšna rešitev je primerna za njihove procese? In predvsem: ali bo naložba res prinesla dolgoročne koristi?

Viličar Jungheinrich med skladiščnimi regali. FOTO: Jungheinrich

Odgovor se skoraj nikoli ne začne pri tehnologiji, ampak pri razumevanju procesa. Podjetje mora najprej ugotoviti, kje nastajajo izgube časa, nepotrebne transportne poti, čakanje in ozka grla. Pomembno je tudi razumeti, kako je notranja logistika povezana s proizvodnjo in na katerih mestih obstoječi sistem ne more več slediti njenim potrebam. Šele na tej osnovi je mogoče presoditi, ali je potrebna celovita avtomatizacija ali pa lahko največje učinke prinese že optimizacija posameznih delov procesa. Ključno vprašanje namreč ni, koliko tehnologije je mogoče uvesti, temveč katera rešitev bo odpravila ugotovljena ozka grla in dolgoročno podpirala razvoj podjetja.

Primer Taluma: avtomatizacija kot dolgoročna optimizacija

Takšen pristop ponazarja projekt podjetja Talum, kjer avtomatizacija ni bila razumljena zgolj kot uvedba AGV-vozil . Zasnovana je bila kot dolgoročna optimizacija delovanja skladišča in notranje logistike. V Talumu so želeli povečati učinkovitost, izboljšati natančnost procesov, zmanjšati odvisnost od operaterjev in zagotoviti nemoteno izvajanje transportnih operacij. V ozadju projekta pa je bila še pomembnejša potreba: vzpostaviti stabilen sistem, ki bo lahko dolgoročno podpiral razvoj podjetja in rast proizvodnje.

Projekt ni obsegal samo uvedbe AGV-vozil

Poleg uvedbe AGV-vozil je projekt obsegal načrtovanje optimalnih poti, prilagoditev infrastrukture, integracijo z obstoječimi sistemi in testiranje delovanja v realnem okolju. Vzpostavljen je bil sistem, ki vključuje: - dve AGV-vozili Jungheinrich EKS 215a, - logistični vmesnik, - regalni sistem, - približno 150 metrov transportnih poti, - 637 paletnih mest. Sistem danes omogoča stabilno delovanje 24 ur na dan – sedem dni v tednu – ter do 25 transportov na uro v času največjih obremenitev.

Prava vrednost avtomatizacije ni samo v številkah

Konkretni podatki kažejo obseg projekta, njegova prava vrednost pa se kaže predvsem v stabilnosti delovanja. Proizvodnja ne čaka več na transport, procesi postanejo predvidljivejši, skladišče pa ni več prostor nenehnega usklajevanja in improvizacije, temveč organiziran del proizvodnega sistema. Pri avtomatizaciji prav tako ne gre samo za zmanjševanje stroškov. Gre tudi za ljudi: za manj nepotrebnega stresa, manj ponavljajočega se dela, večjo varnost in boljšo organizacijo delovnega okolja. Ko so procesi urejeni in predvidljivi, se spremeni tudi vsakodnevno delo zaposlenih.

Za uspešno avtomatizacijo sta ključna tudi znanje in podpora

Uspešna avtomatizacija ni odvisna samo od izbrane opreme. Pomembni so tudi podpora, odzivnost, razumevanje procesov in partner, ki pozna dejansko delovanje proizvodnje ter skladišča. Avtomatizacija vključuje analizo obstoječega stanja, načrtovanje ustrezne rešitve, prilagoditev infrastrukture, povezovanje z obstoječimi sistemi in preverjanje delovanja v realnem okolju. Tudi v Talumu je bila zanesljivost podpore eden pomembnih dejavnikov pri izbiri partnerja. Tehnologija lahko pričakovane rezultate doseže le, če je ustrezno vključena v obstoječe procese. Uspešen projekt se zato ne konča z dobavo opreme, temveč mora upoštevati širše delovanje skladišča, proizvodnje in notranje logistike.

Največji strošek je lahko predolgo odlašanje

Danes največji strošek pogosto ni naložba v avtomatizacijo, temveč predolgo vztrajanje pri neučinkovitih procesih. Vsako leto odlašanja pomeni več izgubljenega časa, več operativnih stroškov, večjo odvisnost od kadra in manjšo prilagodljivost podjetja. Podjetja, ki svoje procese optimizirajo pravočasno, ustvarjajo stabilne temelje za prihodnjo rast. Pri tem cilj ni avtomatizacija za vsako ceno, ampak oblikovanje rešitve, ki izhaja iz dejanskih potreb podjetja in odpravlja konkretne težave v skladišču ter notranji logistiki.

Ali obstoječi procesi še podpirajo prihodnost podjetja?