Nepalski veleposlanik: Naš cilj je sprejeti dva milijona turistov naslednje leto

Slovenijo je obiskal nepalski veleposlanik, ki ima sedež na Dunaju in je pristojen tudi za našo državo. Njegov namen obiska je bil predvsem poslovno naravnan. Ob tem državi že dolgo časa povezujejo gore, saj je Slovenija prva, ki je v Nepalu odprla gorniško šolo. Ker je naslednje leto leto turizma v Nepalu, nam je veleposlanik pojasnil, kaj želijo doseči, z njim pa smo se pogovarjali še o drugih aktualnih temah.

Nepalski veleposlanik Prakash Kumar Suvedi je prišel v Slovenijo na povabilo slovenskega zunanjega ministrstva na diplomatsko regato v Izoli. Našo državo je obiskal tudi zato, ker se zavzema za poslovno sodelovanje med državama, obenem pa je želel izvedeti, kako rešujemo težave, ki jih prinašajo podnebne spremembe, nam je povedal častni generalni konzul Nepala v Sloveniji Aswin Kumar Shrestha, ki je veleposlanika spremljal.

Z nepalskim veleposlanikom smo se med drugim pogovarjali o vprašanju pretiranega turizma na Mount Everest in zakaj je nepalska vlada prepovedala Tibetancem, da praznujejo rojstni dan dalajlame. FOTO: Damjan Žibert

Veleposlanik je obiskal podjetji Litostroj, ki izdeluje turbine in opremo za hidroelektrarne, in Kolektor Turboinštitut, ki ponuja celovite storitve za hidroelektrarne. "V Nepalu imamo velik potencial za gradnjo hidroelektrarn. Vlada sicer načrtuje tri glavne usmeritve razvoja Nepala: promet, podeželje in energija,"je pojasnil generalni konzul. O podnebnih spremembah se je veleposlanik pogovarjal z generalnim sekretarjem okoljskega ministrstva Markom Maverjem. Nepal je namreč gorska država, zato imata s Slovenijo določene podobne težave. "Veleposlanika je zanimalo, kako jih Slovenija rešuje. Poleg tega ga je zanimal trajnostni turizem, saj veliko turistov hodi v Himalajo ali na treking po Nepalu in za sabo pušča smeti. Imamo problem, kako ohraniti čisto okolje. Hvala bogu v Nepalu nimamo veliko industrije, zato tudi nimamo toliko ogljikovega dioksida v zraku, na kar smo ponosni. Vendar se zaradi globalnega segrevanja talijo naši ledeniki. To je problem, ki ga imate tudi v Sloveniji. Generalni sekretar in veleposlanik sta si zato izmenjala izkušnje. Med drugim je veleposlanik povabil sekretarja v Nepal, sajv Nepaluprvič organizirajo strateški forum Mount Everest – prav zaradi teh problemov,ob tem paželijo dobiti različna mnenja, kako razviti trajnostni turizem,"je izpostavil konzul in še dodal, da je veleposlanik namenil nekaj časa tudi skupini Slovencev, ki bo oktobra odšla na treking v Nepal.

Generalni konzul Nepala v Sloveniji Aswin Kumar Shrestha je konzul pri nas že 18 let, v naši državi pa živi skoraj 50 let. Veleposlanika je spremljal na njegovem obisku v Sloveniji. FOTO: Damjan Žibert

Leto 2020 – leto turizma v Nepalu Nepalski turizem je bil po uničujočem potresu pred štirimi leti na najnižji stopnji. Ne le da je zaradi potresa umrlo veliko ljudi in jih je mnogo ostalo brez vsega premoženja, to je bil čas, ko so turisti množično zapustili državo oziroma preklicali vnaprejšnje rezervacije. Seveda je to pomenil hud finančni udarec za domače gospodarstvo. Zaradi volje so Nepalci turizem znova zagnali. V zadnjih treh letih nepalska turistična industrija napreduje in kaže očitne znake rasti in razvoja, poroča nacionalni nepalski časnik The rising Nepal: "V letu 2018 se je število mednarodnih turistov, ki obiščejo Nepal, povečalo za 24 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Država je lani gostila več kot milijon tujih turistov."

Turistična kampanja 'Obiščite Nepal, leto 1998' je bila uspešna v smislu, da je državo obiskalo 500.000 tujih turistov. Ta številka je bila precej višja v primerjavi s prejšnjimi leti. Leta 2011 si je vlada prvič postavila cilj, da bo sprejela milijon turistov. Čeprav cilja ni dosegla – do konca leta 2011 je Nepal obiskalo 800.000 turistov – pa je kampanja povečala zaupanje v nepalski turizem. —časnik The rising Nepal

Zaradi želje in prizadevanj, da bi Nepal zaplul z razprtimi jadri v turistične vode, nepalska vlada prihodnje leto pripravlja turistično kampanjo 'Obiščite Nepal, leto 2020'. Akcija je tretji poskus države, da bi privabila več turistov. 'Obiščite Nepal' so prvič organizirali leta 1998, drugega pa 2011. Obe kampanji sta bili uspešni, saj si je Nepal zares prišlo ogledat več turistov, poroča The rising Nepal. 'Naš cilj je sprejeti dva milijona tujih turistov' Prvi razlog, da država organizira 'Obiščite Nepal, leto 2020', je, da imajo Nepalci radi turiste in so gostoljuben narod, je zatrdil veleposlanik Prakash Kumar Suvedi. Turizem jim veliko pomeni, tako z ekonomskega kot kulturnega vidika. Kampanja bo za njih priložnost, da izboljšajo svojo turistično infrastrukturo in poskušajo nagovoriti oziroma vključiti različne deležnike turističnega segmenta. "Zanima nas tako vidik turistov kot poslovni zorni kot. Torej, 'Obiščite Nepal, leto 2020' je pomemben zaradi promocije turizma in da se vprašamo, kakšen je naš posel, kakšne izkušnje imamo ter kako Nepal narediti še bolj gostoljuben, kot je že. Naš cilj jesprejetidva milijona obiskovalcevv letu 2020.Zasebni sektor,vlada in vsi, ki so povezani s turizmom, bodo trdo delali, da bodo to uresničili," je načrte izpostavil nepalski veleposlanik.

Veleposlanik je prepričan, da bo prihodnje leto turizma v Nepalu produktivno in da bodo Nepalci s to kampanjo dobili izkušnje in ideje, kaj je treba še izboljšati, kako postati še bolj gostoljubna država za obiskovalce. FOTO: Damjan Žibert

Doseči cilj dva milijona tujih turistov v letu 2020 pa je lažje reči kot storiti, saj imajo Nepalci na poti številne ovire. Častnik The rising Nepal jih navaja: "Ceste so luknjaste, grobe in zahtevne. Pomanjkanje proračuna, virov, varnosti in huda korupcija so nekatera ključna vprašanja, ki jim bo vlada morala posvetiti ustrezno pozornost." Tudi veleposlanik se zaveda, da bodo morali zagristi v kar nekaj kislih jabolk, če bodo želeli doseči cilj, a je prepričan, da so na dobri poti. "Lahko rečem, da infrastruktura postaja pomembno delo. Letališči Pokhra in Bhairahawe bosta kmalu zgrajeni, kar bo izboljšalo povezave z Nepalom. Poleg tega gradimo veliko novih hotelov," je omenil dva izmed več projektov, ki naj bi pripomogla k načrtu. Izpeljati načrt pa ne bo najlažja naloga, se zaveda veleposlanik. "Največji izziv turizma je, kako se bomo sami pripravili, da bomo sprejeli dva milijona turistov. Še en problem, s katerim se spoprijemamo – če pogledamo z vidika življenja v Evropski uniji – je slaba povezljivost z Evropo. Še vedno imamo namreč težavo zaradi varnosti letov v Evropsko unijo. Ampak si z Evropsko unijo in mednarodno organizacijo civilnega letalstva prizadevamo, da bi te težave rešili," je poudaril. The rising Nepal navaja še eno težavo, ki bi se je morala tamkajšnja vlada resno lotiti v prid turistom: "Na žalost Nepal nima strokovne ekipe, ki bi lahko nemudoma izvajale različne reševalne akcije turistov, ki so se znašli v smrtni nevarnosti." Nepalski veleposlanik je to zanikal. Zatrdil je, da je njihova turistična industrija zelo strokovna in da imajo dovolj zmogljivosti za zagotavljanje varnosti turistov, kadarkoli jo potrebujejo. "Nikakor se ne morem strinjati, da so naše zmogljivosti nerazvite. Ampak vedno smo jih pripravljeni še nadgraditi," je poudaril Prakash Kumar Suvedi.

Nepalski veleposlanik se je srečal s skupino Slovencev, ki oktobra odhaja na treking v Nepal. Organizira ga generalni konzul. FOTO: Damjan Žibert

A kljub vsem problemom nepalski veleposlanik meni, da bo turistična kampanja prihodnje leto uspešna, predvsem zato, ker bodo na turizem lahko pogledali z različnih zornih kotov."Ko se bomo leta 2020 zazrli nazaj, bomo zagotovo ugotovili, da sta naši turistična industrija in vladna politika postali mnogo bolj odprti in prijazni do turistov. Že zdaj sta, vendar bosta še bolj. Glavna meritev uspeha akcije bo, kako bolje se je naš turizem spoprijel z izzivi," je prepričan. Ob tem je dodal, da se bodo ne glede na to, ali bodo dosegli cilj dva milijona turistov ali ne, močno trudili, da bi ga, vendar pa številka ne bo edino merilo uspeha. Slovensko-nepalski odnosiimajo že dolgo zgodovino Državi sta povezani že kar nekaj časa, predvsem na področju alpinizma oziroma himalajizma. Na pobudo slovenskega alpinista in gorskega vodnika Aleša Kunaverja je Planinska Zveza Slovenije (PZS) v Manangu leta 1979 ustanovila gorniško šolo. To je bila prva šola za vodnike, ki je bila zgrajena v Nepalu. Od takrat pa vse do leta 1914 je PZS tja pošiljala slovenske inštruktorje, da so učili nepalske nosače plezalskih in vodniških veščin ter tehnik reševanja in prve pomoči. PZS je namreč želela pomagati izobraziti domačine in jim na ta način omogočiti, da postanejo poklicni vodniki, da zaživijo dostojno življenje in da bi se jim pri delu na odpravah zgodilo čim manj nesreč, je vlogo Slovenije v Nepalu opisal generalni konzul v Sloveniji Aswin Kumar Shrestha.

Veleposlanik meni, da imata Nepal in Slovenija kar nekaj razlogov za sodelovanje in izmenjavo mnenj, saj sta obe državi gorati in ju pestijo podobne podnebne spremembe. Od nekdaj pa ju povezuje alpinizem. FOTO: Damjan Žibert

PZS je bila tako prva planinska zveza, ki je spletla vezi s Planinsko zvezo Nepala. Leta 2014 smo Slovenci nehali pošiljati inštruktorje v Manang, saj smo presodili, da so Nepalci v teh letih pridobili dovolj znanja in izkušenj, da sami nadaljujejo izobraževanje svojih gorskih vodnikov. Še vedno pa tja potujejo slovenski zdravniki, ki jih učijo prve pomoči, je še pojasnil generalni konzul. Tudi veleposlanik se strinja, da so odnosi med državama pomembni, saj ju druži nekaj podobnosti:"Nista veliki državi in nista pomembni igralki v svetovnem merilu. Za nas je država, kot je Slovenija, pomembna, saj sta obe srednje veliki z lastnimi navdihi na globalnih forumih, in zato smo lahko del drug drugega. V tem smislu so naši odnosi pomembni. Še ena stvar je, ki nas povezuje – zato sem tudi obiskal slovensko ministrstvo za okolje in zasebna podjetja, ki delajo s hidroenergetiko – izzivi zaradi podnebnih sprememb, ki jih imamo kot gorski državi. Pri tem vprašanju se lahko podpiramo," je prepričan veleposlanik. Kako pomembni so trekingi in gorske odprave za Nepal? Nepalski veleposlanik ni imel podatka, koliko denarja dobi država na račun trekingov in odprav, a je dejal, da so pomembni za gospodarstvo, podobno kot so tudi druge oblike turizma. Vendar ne gre zgolj za prispevek k boljšemu razvoju gospodarstva, ampak pomeni tudi priložnost, da Nepalci razumejo druge kulture, ljudje z vsega sveta pa spoznajo njihovo kulturo, razmišlja veleposlanik.

Gneča na Mount Everestu. Ali nepalska vlada izda preveč dovoljenj? Nepalski veleposlanik je prepričan, da je glavni razlog za pretirano gnečo in nesreče želja planincev, da vrh dosežejo v idealnem vremenu, zato nanj vsi plezajo isti dan. FOTO: AP