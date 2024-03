Nepogrešljiva moška pomladna obutev

Pomlad prinaša svežino tudi v garderobne omare, letos še zlasti tudi v kolekcije moških čevljev, ki so zares raznolike in zadovoljijo še tako zahteven modni okus. Trendi moške obutve so usmerjeni v udobje, stil in vsestranskost, na mass.si pa najdete široko paleto modelov, ki ustrezajo različnim potrebam in različnim modnim kombinacijam. Letošnjo pomlad obutveno modo zaznamujejo lahki materiali, prilagodljivi dizajni in zanimive barvne palete, ki dovoljujejo tudi eksperimentiranje z različnimi stili. Seveda pri modelih čevljev še vedno najdemo klasične bele superge , črne čevlje in rjave mokasine. Vsi, ki iščejo kaj bolj izstopajočega, pa bodo navdušeni tudi nad bolj drznimi barvami superg, kot sta rumena in rdeča. V trgovinah Mass moški lahko izbirajo med klasičnimi in sodobnimi stili, ki se lahkotno prepletajo z modnimi kombinacijami za vse priložnosti. Izbira je široka in prilagojena sodobnemu moškemu, ki ceni stil in funkcionalnost.

Must-have superge te sezone