Nepogrešljivi prostovoljni gasilci: naporno poletje kliče po ureditvi razmer

Letošnje poletje je znova pokazalo, kako pomembni so za vso družbo gasilci, kako zelo jih potrebujemo, ponavadi prav v najtežjih trenutkih. Tega se še kako zavedajo prebivalci naselij na pogorelem goriškem Krasu, ki so jih z zahvalami na transparentih ter deljenjem hrane in vode spremljali skozi vso intervencijo. Temelj slovenskega gasilstva pa je v prostovoljnem gasilstvu, saj je le okoli 2 odstotka gasilcev poklicnih, ostali svojo pomoč in znanje nudijo brez da bi zato prejeli plačilo. Kako ta sistem prostovoljstva deluje in kaj je z vladno obljubo o plačilu za vsak dan intervencije na Krasu?