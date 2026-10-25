Nepopisna gneča pred veleposlaništvom v Ljubljani, med čakanjem prepevajo

V Ljubljani se je zbralo večje število ljudi, ki čakajo, da oddajo svoj glas. Čakali naj bi tudi do dve uri so povedali za 24ur, vmes pa so si čakanje popestrili s petjem "neuradne himne" Študentske liste Tri poljupca za sreču.
Vrsta ljudi se je dopoldne vila od Ciril-Metodovega trga, kjer je veleposlaništvo, do Lutkovnega gledališča.
Srbski državljani v Sloveniji so pred volitvami zahtevali odprtje dodatnih volišč v Mariboru in Kopru, vendar srbske oblasti tega niso storile, tako da lahko glasujejo le na veleposlaništvu v Ljubljani.
Podporniki študentskega gibanja so po poročanju medijev organizirali brezplačen avtobusni prevoz iz Maribora, Kopra in Celja do Ljubljane.
Predčasne parlamentarne volitve so vrhunec skoraj dve leti trajajočih protestov pod vodstvom študentov. Ti so izbruhnili po nesreči leta 2024, ko se je na železniški postaji v Novem Sadu zrušil nadstrešek, pri čemer je umrlo 16 ljudi – za tragedijo pa mnogi krivijo korupcijo.
V ospredju sta lista koalicije okoli vladajoče SNS z imenom Aleksandar Vučić – Združena Srbija in Študentska lista – Študenti zmagujejo.
Vučić, ki je septembra odstopil s položaja predsednika države, je nosilec liste SNS, prvi na Študentski listi pa je novosadski zdravnik in univerzitetni profesor Ilija Srdanović.
Volitve spremljajo domači in mednarodni opazovalci, med njimi misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
Volišča se bodo zaprla ob 20. uri. Prvi neuradni izidi bodo predvidoma znani kmalu po zaprtju volišč.
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