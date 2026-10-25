Nepopisna gneča pred veleposlaništvom v Ljubljani, med čakanjem prepevajo

V Ljubljani se je zbralo večje število ljudi, ki čakajo, da oddajo svoj glas. Čakali naj bi tudi do dve uri so povedali za 24ur, vmes pa so si čakanje popestrili s petjem "neuradne himne" Študentske liste Tri poljupca za sreču. Vrsta ljudi se je dopoldne vila od Ciril-Metodovega trga, kjer je veleposlaništvo, do Lutkovnega gledališča.

Srbski državljani v Sloveniji so pred volitvami zahtevali odprtje dodatnih volišč v Mariboru in Kopru, vendar srbske oblasti tega niso storile, tako da lahko glasujejo le na veleposlaništvu v Ljubljani. Podporniki študentskega gibanja so po poročanju medijev organizirali brezplačen avtobusni prevoz iz Maribora, Kopra in Celja do Ljubljane.