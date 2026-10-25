Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nepopisna gneča pred veleposlaništvom v Ljubljani, med čakanjem prepevajo

Ljubljana, 25. 10. 2026 11.14 pred 20 minutami 2 min branja 104

Avtor:
N.V. STA
Pred voliščem v Ljubljani

Ne samo pred volišči v Srbiji, nepopisna gneča je tudi pred Veleposlaništvom Republike Srbije v Ljubljani. Za glasovanje v Sloveniji se je po navedbah Serbian Timesa prijavilo več kot 3800 srbskih državljanov.

V Ljubljani se je zbralo večje število ljudi, ki čakajo, da oddajo svoj glas. Čakali naj bi tudi do dve uri so povedali za 24ur, vmes pa so si čakanje popestrili s petjem "neuradne himne" Študentske liste Tri poljupca za sreču.

Vrsta ljudi se je dopoldne vila od Ciril-Metodovega trga, kjer je veleposlaništvo, do Lutkovnega gledališča.

Srbski državljani v Sloveniji so pred volitvami zahtevali odprtje dodatnih volišč v Mariboru in Kopru, vendar srbske oblasti tega niso storile, tako da lahko glasujejo le na veleposlaništvu v Ljubljani.

Podporniki študentskega gibanja so po poročanju medijev organizirali brezplačen avtobusni prevoz iz Maribora, Kopra in Celja do Ljubljane.

Preberi še Rekordna udeležba na volitvah v Srbiji, Vučić čakal dve uri na oddajo glasu

Predčasne parlamentarne volitve so vrhunec skoraj dve leti trajajočih protestov pod vodstvom študentov. Ti so izbruhnili po nesreči leta 2024, ko se je na železniški postaji v Novem Sadu zrušil nadstrešek, pri čemer je umrlo 16 ljudi – za tragedijo pa mnogi krivijo korupcijo.

V ospredju sta lista koalicije okoli vladajoče SNS z imenom Aleksandar Vučić – Združena Srbija in Študentska lista – Študenti zmagujejo.

Vučić, ki je septembra odstopil s položaja predsednika države, je nosilec liste SNS, prvi na Študentski listi pa je novosadski zdravnik in univerzitetni profesor Ilija Srdanović.

Volitve spremljajo domači in mednarodni opazovalci, med njimi misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Volišča se bodo zaprla ob 20. uri. Prvi neuradni izidi bodo predvidoma znani kmalu po zaprtju volišč.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
volitve srbija ljubljana

Bomo nekoč lahko potovali skozi čas?

24ur.com 60.000 evrov za glasove srbske diaspore v Sloveniji?
24ur.com 'Dvomim, da si bo Vučić premislil in odstopil. Gre za tipičnega psihopata'
24ur.com Slovenija naj bi zavrnila kandidata Srbije za veleposlanika
24ur.com Slovenski državljani v BiH bodo lahko glasovali na veleposlaništvu v Sarajevu
24ur.com 'Ne more biti meni dobro, če moji teti, dedku in prijateljem ni'
24ur.com Po zavrnitvi vstopa naši ekipi MZEZ od Srbije zahteva pojasnila
24ur.com Kaos na srbskih lokalnih volitvah: pretepi, uničene pnevmatike, moški s pištolo ...
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI104

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RAZKOL
25. 10. 2026 12.28
Zdaj pa se clanek o tem, kako so skrajni levicarji - narodni izdajalci katerim Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, kvarili, zdrahoval in kršili javni red in mir med samo proslavo. Ta čudovita levicarska tolerantnosti ane. Policija bi morala ob takih izpadih nemudoma razhajati bando, ker gre za hudo kršitev motenja prislave/rojstva samostojne Slovenije.
Odgovori
0 0
2mt8
25. 10. 2026 12.27
Slovenci po razpadu Jugoslavije še kar vztrajajo pri Titu, Srbi pa so bolj napredni in so prešaltali na Dražo.
Odgovori
+2
2 0
Sarko Sarko
25. 10. 2026 12.27
levaka mesca pa ni videti, a bi jih s kamelami zabaval
Odgovori
+2
3 1
Tara29
25. 10. 2026 12.26
Srbsko veleposlaništvo v LJ je iz Srbije dobilo 60.000 evrov za volitve. Za vsak oddan glas volivci dobijo 15 evrov.
Odgovori
0 0
Srebrni prašek.
25. 10. 2026 12.27
Resno 😂
Odgovori
+1
1 0
mrmih
25. 10. 2026 12.26
a to je tistih 3800, ki lahko volijo za Slovenijo in za Srbijo naenkrat?
Odgovori
+2
2 0
mungus
25. 10. 2026 12.23
6. 12. bomo tudi mi tako množično odšli na referendum da skinemo puklov zakon kateri je napisan sam za bogatune kateri so financirali sđs kater dela sedaj barabije na kubik.
Odgovori
-6
0 6
Muki.
25. 10. 2026 12.24
Potem pa na Metelkovo živeli.
Odgovori
+2
2 0
ds-65
25. 10. 2026 12.26
Ti si za na Impoljco.
Odgovori
0 0
devlon
25. 10. 2026 12.22
zakaj ne gredo svoj glas oddati dol? a je tud slovencev toliko tam doli?
Odgovori
+1
2 1
Bogo30
25. 10. 2026 12.22
Razgont, krsijo JRM s prepevanjem in motijo staroselce. Kam smo prisli.
Odgovori
+1
2 1
2mt8
25. 10. 2026 12.21
Ljubljana je leta 91 imela slovensko nacionalno zavest. Danes je situacija postavljena na glavo - ima srbsko nacionalno zavest.
Odgovori
+7
7 0
Animal_Pump
25. 10. 2026 12.20
Veste kaj...ni jih tok velik...sam jezik znajo vrtet...pa glasni so. Pa po forumih ima vsak po 10 profilov, da izgleda, d ajih je ful..to je pa to. Če bodo preveč lapal...pa začel hodit čez glavo...če stopimo skupaj, jih postavimo tja kjer jim je mesto. Tko da...ne panike zganjat...ni strahu.
Odgovori
+5
5 0
Janez23
25. 10. 2026 12.19
Glede na takšno gnečo, bi lahko gradonačelnik Janković odprl več volišč. Po drugi strani je pa logično, da pomaga prijatelju Vučiću, saj ga Srbi v Sloveniji ne podpirajo prav v velikem številu. Za vse srbske državljane v Sloveniji je edino volišče na srbskem veleposlaništvu Ciril-Metodov trg 1, kjer bo svoj glas oddalo 3.878 srbskih državljanov, kar znaša komaj 2-3 % Srbov, ki živijo v Sloveniji. Lahko bi odprli volišča še v Mariboru, Kopru, Novem mestu, Velenju, .......
Odgovori
+1
3 2
Nidani
25. 10. 2026 12.18
Ajde Srbi, samo gas! Znebite se Vučića, mi pa se bomo Janše!
Odgovori
-3
2 5
osservatore
25. 10. 2026 12.18
Volilci Jankovića, ki je best frend od Vučića. In kam je takoj po izvolitvi šel predsednik parlamenta, kam že?
Odgovori
+2
2 0
zurc
25. 10. 2026 12.17
me zanima reakcija če bi kaj takega uprizorili slovenci v beogradu
Odgovori
+6
6 0
kala 09
25. 10. 2026 12.17
Verjetno prišli po socialno pa nove ključe od stanovanja.
Odgovori
+3
5 2
zurc
25. 10. 2026 12.17
zgleda kot da so vendarle izvedli miting resnice po njihove (tisti ki so ga načrtovali malo pred samostojno slovenijo,miloševič bi bl zadovoljen)
Odgovori
+2
2 0
Ben Hur
25. 10. 2026 12.16
Tega nikoli ne razumem. Tako zelo si ponosen na svojo državo, da greš svoj nacionalizem zganjat v drugo državo.
Odgovori
+7
9 2
klop12
25. 10. 2026 12.16
zdej vidte, zakaj se ne mormo znebit šerifa, ker so nam ukradli mesto in ga spremenili v beograjsko podzemlje
Odgovori
+8
10 2
fverdi
25. 10. 2026 12.24
Res je Ljubljano je Janković spremenil v Srbsko enklavo, v celotni Sloveniji živi ca 26.000 Srbskih državljanov in še ca 70.000 Slovenskih državljanov etnično Srbskega porekla, Ljubljano pa kapitalsko res obladujejo Srbi, zato tudi na letošnjih volitvah Jankovi ma žalost ostaja.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Skriti naravni biser Slovenije, ki jemlje dih: Ste že obiskali ta čudoviti kamniti most?
Skriti naravni biser Slovenije, ki jemlje dih: Ste že obiskali ta čudoviti kamniti most?
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Njegovo telo se je skušalo ubiti, ne bi se smel poročiti z njo
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Tako se boste lahko jeseni uspešno ubranili pred nadležnimi virusi in prehladi
Tako se boste lahko jeseni uspešno ubranili pred nadležnimi virusi in prehladi
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
cekin
Portal
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
moskisvet
Portal
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes
Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Ko drugo cvetje odcveti, ta trajnica šele pokaže svojo lepoto
Ko drugo cvetje odcveti, ta trajnica šele pokaže svojo lepoto
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
okusno
Portal
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Tiho mesto
Tiho mesto
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022