Neporabljena ostaja skoraj petina turističnih bonov in bonov 21

Po podatkih Finančne uprave RS (Furs) je bilo od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija 2020 do nedelje unovčenih za 293,4 milijona evrov turističnih bonov. To je 82 odstotkov skupne vrednosti vseh izdanih bonov, medtem ko jih je neizkoriščenih še za okoli 63,5 milijona evrov.

Piranu turistični boni prinesli 49 milijonov evrov, Trzinu manj kot tisoč

Podatki po občinah kažejo, da je bila daleč največja vrednost bonov unovčena v Piranu, in sicer do sredine maja okoli 49 milijonov evrov. Nekaj več kot 16 milijonov evrov so upravičenci potrošili v občinah Kranjska Gora in Moravske Toplice, mejo 10 milijonov pa so presegli tudi v občinah Brežice, Izola, Podčetrtek in Bohinj. Na drugi strani se je do sredine maja v občine Trzin, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Majšperk in Log-Dragomer iz naslova unovčenja turističnih bonov steklo manj kot 1000 evrov.

Podatki o bonih za gostinstvo, turizem, šport in kulturo, t. i. bonih 21, pa kažejo, da so upravičenci od začetka njihovega unovčevanja 16. julija lani do nedelje unovčili za več kot 153,5 milijona evrov teh bonov. Tudi v tem primeru gre za okoli 82 odstotkov zneska potencialno vseh unovčenih bonov. V začetku tedna je bilo tako na voljo še nekaj več kot 33 milijonov evrov vrednosti teh bonov.

Podatki po dejavnostih kažejo, da je šla skoraj polovica bonov v 10 mesecih njihovega unovčevanja v sektor gostinstva, dobra tretjina pa v turizem. V kulturo, kamor sodijo tudi nakupi knjig, učbenikov in delovnih zvezkov, so uporabniki usmerili manj kot 15 odstotkov prejetega zneska, manj kot 10 odstotkov pa je odpadlo na področje športa.