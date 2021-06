Neposredni let v Dubaj z ljubljanskega letališča jeseni

Flaydubai bo z leti med Ljubljano in Dubajem začel 24. septembra, in sicer ob sredah, petkih in nedeljah, so sporočili iz Fraporta Slovenija. Poslovodni direktor Fraporta Zmago Skobir je prepričan, da vzpostavitev nove redne povezave v tem zahtevnem obdobju za svetovno letalstvo in ljubljansko letališče predstavlja nove priložnosti za slovensko gospodarstvo in turizem: "Za nas nova linija ustvarja nove možnosti za ponovno rast in razvoj. Veseli me, da bo linija zaživela po otvoritvi novega potniškega terminala, ki za naše letališče predstavlja posebno prelomnico, vstop v novo obdobje letališča."