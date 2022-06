Nepotizem ali feminizem? Žena poslanca Levice vodja Meščevega kabineta

Na ministrstvu se pri zaposlitvi Tašner Vatovčeve sklicujejo na Zakon o javnih uslužbencih, ki določa, da vlada za organe državne uprave določi število in vrste delovnih mest v kabinetu za določen čas. Skladno s to določbo in odločitvijo vlade o številu takšnih mest, navajajo v odgovoru, je javna uslužbenka v kabinetu ministra zaposlena na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja.

Na ostre kritike opozicije, ki je v času Janševe vlade prav tako skrbela za 'zaposlovanje poznanstev', da je Tašner Vatovčeva dobila zaposlitev po 'družinski liniji', ker je žena poslanca Levice Mateja Tašnerja Vatovca, v stranki Levica odgovarjajo, da "ne gre za vprašanje nepotizma, ampak feminizma". Poudarili so, da je Maja Tašner Vatovec dolgoletna aktivna članica in soustanoviteljica stranke, "ne pa nekdo, ki bi bil vsiljen od zunaj preko vez". Dodajajo še, da je prav, da lahko tudi ona dobi priložnost, ne pa da ji to onemogoča status njenega moža.

KPK pritrjuje ministrstvu: Gre za kabinetno zaposlitev, ki je vezana na zaupanje ministra

Na naše vprašanje, ali gre za sporno prakso, na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) odgovarjajo, da so kabinetne zaposlitve vezane na zaupanje ministra. "Ta od nje pričakuje, da bo s svojim delovanjem zasledovala cilje čim boljšega delovanja organa, kjer je zaposlena, saj zanje nosi tudi odgovornost."